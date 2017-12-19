BİM 22 Aralık 2017 aktüel indirimli güncel ürünler kataloğu

22 Aralık 2017 Cuma gününden itibaren BİM mağazalarında satılacak ürünler arasında birçok ilgi çekecek ürünün yer aldığını belirtelim. Haftanın indirimli ürün listesinde en dikkat çeken ürünler arasında ev aletleri,tencere.çorap ve çocuklar için oyuncaklar ön plana çıkıyor. Ürün listesinde en çok öne çıkan ürün ise Torbasız Elektrikli Süpürge Power Cyclone 4 Teknolojisi ile tozu tek seferde ayırma özellikli,Triactive başlık tek seferde 3 farklı temizlik hareketi uygular,Airseal Özellikli Epa10 yıkanabilir Filtre Sistemi,Ses seviyesi 84 DB,Toz kapasitesi 1,5 litre,Gelişmiş toz haznesi kapasitesi özellikleri olan süpürge 299.00 TL’den satışa sunulacak.

İşte Bim Mağazalarında 22 Aralık 2017’den itibaren satışa sunulacak diğer ürünler listesi