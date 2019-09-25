Bin 200 öğrenci aynı anda kitap okudu
SİVAS (AA) – Sivas'ın Zara ilçesinde bin 200 lise öğrencisi farkındalık için aynı anda kitap okudu.
Sivas Valiliği himayesinde yürütülen "Sivas için kitap vakti" projesi kapsamında, Şehitlik Parkı'nda lise öğrencileri için kitap okuma saati etkinliği gerçekleştirildi.
Zara Kaymakamı Mehmet Sayın'ın da kitap okuduğu etkinliğe bin 200 öğrenci katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Ahmet Karakuş, yaptığı açıklamada, Sivas Valiliği himayesinde güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.
Etkinlikle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Karakuş, "Projeyle ilçemizde öğrencilerimiz ve halkımız arasında kitap okumayı yaygınlaştırmayı hedefledik." dedi.
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