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Bin 500 kişilik alım için 28 bin başvuru

İŞKUR’dan alınan bilgiye takriben, ÇAYKUR’daki mevsimlik emekçi kadrosu için Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki İŞKUR İl Müdürlükleri’ne yapılan başvurular tamamlanırken, 10 gün içinde bu illerdeki kurumlara 28 bin 425 birey başvuruda bulundu.

23 Mayıs 2017 Salı, 19:13

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İŞKUR’dan alınan bilgiye takriben, ÇAYKUR’daki mevsimlik emekçi kadrosu için Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki İŞKUR İl Müdürlükleri’ne yapılan başvurular tamamlanırken, 10 gün içinde bu illerdeki kurumlara 28 bin 425 birey başvuruda bulundu. Bin 70 kişinin işe alınacağı Rize’de başvuru sayısı 19 bin 703, 240 kişinin işe alınacağı Trabzon’da ise 4 bin 271 olurken, 170 kişinin işe alınacağı Artvin’de 3 bin 288, 20 kişinin işe alınacağı Giresun’da da ise bin 190 birey uygulama yaptı.

öte yandan kura çekilişleri Rize’de 30 Mayıs, Artvin’de 31 Mayıs, Trabzon’da 1 Haziran, Giresun’da ise 2 Haziran tarihinde noter huzurunda yapılacak.

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