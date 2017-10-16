Bin 800 yıllık ağaçtan çıkan zeytinyağı 22 bin liraya satıldı

Seferihisar ilçesinde, yapılan araştırmalarda ilçe genelinde 500 yaş ve üstünde olan 200 zeytin ağacı tespit edildi. Özel olarak toplanan zeytinler, Seferihisar Belediyesi Zeytinyağı Fabrikasında geleneksel yöntemlerle sıkıldı. Ortaya çıkan tarih kokulu yağlar içinse bu sene 2. defa açık arttırma düzenlendi. Müzayede öncesinde bahşedilen kokteylde, Kültür Çağdaş Brass Ensemble grubu akustik bir konser verdi. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk zeytinciliğine 33 sene emek veren, uzun yıllar TARİŞ Tarımsal Satmak Kooperatifi Birliğinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Cahit Çetin’e plaket vererek teşekkür etti.

Bin 800 yaşındaki ağaçtan üretilen yarım litrelik yağ tam 22 bin TL

Teos Antik Kentinde yer alan bin 800 yaşındaki zeytin ağacının gölgesinde düzenlenen müzayedeyi Münadi Nedim Atilla yönetti. Abide ağaçlardan hazırlanan zeytinyağları yaşları ve asit oranlarına kadar 6’lı ve 12’li paketler halinde açık arttırmaya sunuldu. Müzayede, koku ve tadım testleri ile başladı, toplam 137 litre yağ 49 bin 200 lira karşılığında müşteri buldu. Açık Arttırma sonunda ise bin 800 yaşındaki abide ağaçtan elde edilen yarım litrelik zeytinyağı, özel şişesinde tek başına satıldı. Bu özel şişe, Şah Tuğrul inşaat şirketinin sahibi Şah Tuğrul tarafından 22 bin liraya satın alındı.

Toplamda 137 litre zeytinyağı satıldı

22 ayrı grup halinde ise toplamda 137 litre zeytinyağı satıldı. Zeytinyağını satın bölge meslek adamı Şah Tuğrul, “Bugün bin 800 yaşındaki bir zeytin ağacından elde edilen zeytinyağını olmak bana talih oldu. Seferihisar Belediyesinin keza zeytinin değerini açıklamak keza de bu baki ağaçlara daha çok sahip çıkılmasını temin etmek için yaptığı bu çalışmayı tebrik ediyorum. Biz de gücümüz yettiğince destek olmaya çalıştık” dedi.Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise şöyle konuştu: “Fazla kibir duyuyorum. Bin 800 yıllık bir ağacın önünde böyle bir organizasyonu yapmış elde etmek koskocoman bir imtiyaz, koskocoman bir mutluluk. Bugün burada Seferihisar Belediyesi, katılan Seferihisarlılarla birlikte bütün Türkiye’ye fazla kayda değer bir mesaj verdi. Önünde durduğumuz ağacın heybetini görüyorsunuz. Onun heybetine, görkemine yakışan bir müzayede gerçekleştirdik. Ne eyvah fakat, doğaya, zeytine, zeytinyağına gereken değeri vermiyoruz. Umarım bu organizasyon vesilesiyle, içinde yaşadığımız bu cennete sıkıca sahip çıkmamız gerektiğinin hatırlanmasına katkı maddesi vermiş oluruz.”