Bin 800 yıllık ağaçtan çıkan zeytinyağı 22 bin liraya satıldı
Seferihisar ilçesinde, yapılan araştırmalarda ilçe genelinde 500 yaş ve üstünde olan 200 zeytin ağacı tespit edildi. Özel olarak toplanan zeytinler, Seferihisar Belediyesi Zeytinyağı Fabrikasında geleneksel yöntemlerle sıkıldı. Ortaya çıkan tarih kokulu yağlar içinse bu sene 2. defa açık arttırma düzenlendi. Müzayede öncesinde bahşedilen kokteylde, Kültür Çağdaş Brass Ensemble grubu akustik bir konser verdi. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk zeytinciliğine 33 sene emek veren, uzun yıllar TARİŞ Tarımsal Satmak Kooperatifi Birliğinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Cahit Çetin’e plaket vererek teşekkür etti.
Bin 800 yaşındaki ağaçtan üretilen yarım litrelik yağ tam 22 bin TL
Teos Antik Kentinde yer alan bin 800 yaşındaki zeytin ağacının gölgesinde düzenlenen müzayedeyi Münadi Nedim Atilla yönetti. Abide ağaçlardan hazırlanan zeytinyağları yaşları ve asit oranlarına kadar 6’lı ve 12’li paketler halinde açık arttırmaya sunuldu. Müzayede, koku ve tadım testleri ile başladı, toplam 137 litre yağ 49 bin 200 lira karşılığında müşteri buldu. Açık Arttırma sonunda ise bin 800 yaşındaki abide ağaçtan elde edilen yarım litrelik zeytinyağı, özel şişesinde tek başına satıldı. Bu özel şişe, Şah Tuğrul inşaat şirketinin sahibi Şah Tuğrul tarafından 22 bin liraya satın alındı.
Toplamda 137 litre zeytinyağı satıldı
22 ayrı grup halinde ise toplamda 137 litre zeytinyağı satıldı. Zeytinyağını satın bölge meslek adamı Şah Tuğrul, “Bugün bin 800 yaşındaki bir zeytin ağacından elde edilen zeytinyağını olmak bana talih oldu. Seferihisar Belediyesinin keza zeytinin değerini açıklamak keza de bu baki ağaçlara daha çok sahip çıkılmasını temin etmek için yaptığı bu çalışmayı tebrik ediyorum. Biz de gücümüz yettiğince destek olmaya çalıştık” dedi.Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise şöyle konuştu: “Fazla kibir duyuyorum. Bin 800 yıllık bir ağacın önünde böyle bir organizasyonu yapmış elde etmek koskocoman bir imtiyaz, koskocoman bir mutluluk. Bugün burada Seferihisar Belediyesi, katılan Seferihisarlılarla birlikte bütün Türkiye’ye fazla kayda değer bir mesaj verdi. Önünde durduğumuz ağacın heybetini görüyorsunuz. Onun heybetine, görkemine yakışan bir müzayede gerçekleştirdik. Ne eyvah fakat, doğaya, zeytine, zeytinyağına gereken değeri vermiyoruz. Umarım bu organizasyon vesilesiyle, içinde yaşadığımız bu cennete sıkıca sahip çıkmamız gerektiğinin hatırlanmasına katkı maddesi vermiş oluruz.”
-
Kerkük’te bozguna uğrayan Peşmerge geri çekiliyor
-
Milletvekili Altunyaldız, 8. Uluslararası Enerji ve İklim Forumuna katıldı
-
3 kovan ile işe başladı! Şimdi tam 1.5 ton bal üretiyor
-
Arka ayakları üzerinde yürüyor
-
Bin 800 yıllık ağaçtan çıkan zeytinyağı 22 bin liraya satıldı
-
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.