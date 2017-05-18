Bin adet fidan toprakla buluşturuldu

Fidan dikimi esnasında konuşan Türkiye Çevre Koruma ve Ağaçlandırma Dergisi Genel Müdürü Ali Çelik, sürdürülen araştırmalar hakkında bilgiler vererek, “Biz, Türkiye Çevre Koruma ve Ağaçlandırma Dergisi olarak Türkiye’nin birçok yerinde ağaçlandırma yapıyoruz. Firmalarımız ve belediyelerimizin öncülüğünde bu işleri yapıyoruz. Bu işler gönül işi, ağaçlandırma bir sosyal yükümlülük projesidir. Burada emeği geçen herkese fazla teşekkür ediyorum. Bugün de Battalgazi Belediyemiz ve Malatya’daki çevreci firmalarımızın destekleriyle burada bin adet Tunus sediri ağaçlandırması yaptık” ifadelerini kullandı. Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval ise, ‘Çevre Dostu Belediyecilik’ kapsamında Battalgazi Belediyesi olarak yeni dönemde 270 bin fidanı toprakla buluşturduklarını belirterek, “1 milyon fidanı toprakla buluşturma hedefi ile fidan dikim etkinliklerimiz devam etmektedir. Bu kapsamda İspendere İçmeleri Bölgesinde fidan dikim çalışmaları devam etmektedir. Bugün de Türkiye Çevre Koruma ve Ağaçlandırma Dergisi ile birlikte Asfalt Plentimizin bulunduğu alana bin adet fidanın dikimini gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. Yapılan konuşmalardan sonra plaket töreni ve arkasından da fidan dikimi gerçekleştirildi.

Battalgazi Belediyesi Asfalt Plenti bölgesinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Galibiyet Kırçuval, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Karataş, Türkiye Çevre Koruma ve Ağaçlandırma Dergisi Genel Müdürü Ali Çelik, belediye birim müdürleri ve davetliler katıldı.