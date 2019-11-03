Bin Sabancı çalışanı, değerleri için “Koşmaya Değer” dedi
İSTANBUL (AA) – Türkiye'de yardımseverlik koşusu aracılığıyla kaynak geliştirmek üzere bağış alan dernekler yararına yapılan Vodafone İstanbul Maratonu'na, Sabancı Holding de bin çalışanıyla destek verdi.
Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, iyilik peşinde koşanlar her yıl olduğu gibi, bu yıl da Vodafone İstanbul Maratonu'nda koştu.
Türkiye'nin ilk yardımseverlik koşu grubu olan Adım Adım Oluşumu tarafından desteklenen 41. Vodafone İstanbul Maratonu, bu yıl da Türkiye'nin iyilik elçilerini bir araya getirdi.
Türkiye'de yardımseverlik koşusu aracılığıyla kaynak geliştirmek üzere bağış alan dernekler yararına yapılan organizasyona, Sabancı Holding de bin çalışanıyla büyük destek verdi.
Sabancı Holding Üst Yöneticisi Cenk Alper'in Darüşşafaka Cemiyeti yararına koştuğu etkinlikte, farklı şirketlerden ve farklı şehirlerden gelen bin Sabancı çalışanı, 41. İstanbul Maratonu'nda "Koşmaya Değer" sloganıyla 5 sivil toplum kuruluşuna destek verdi.
Sabancı Topluluğu'nun "cesaret", "samimiyet", "tutku", "sürekli gelişim" ve "katılım" olmak üzere 5 değerine ithafen, "cesaret" için Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, "samimiyet" için Gülmek İyileştirir Derneği, "tutku" için AKUT, "sürekli gelişim" için Darüşşafaka ve "katılım" değeri için Down Sendromu Derneği yararına bin Sabancı çalışanı, bağış toplayarak ve koşarak destek verdi.
Maratona, Sabancı Üniversitesi ile birlikte Sabancı Topluluğu şirketlerinden Akçansa, Aksigorta, Avivasa, Brisa, CarrefourSA, Çimsa, Enerjisa Enerji, Enerjisa Üretim, Kordsa, SabancıDX, Sabancı Holding, Teknosa olmak üzere 13 şirket katılmış oldu.
-
Bin Sabancı çalışanı, değerleri için “Koşmaya Değer” dedi
-
Futbol: Süper Lig
-
AK Parti Konya Milletvekili Özdemir, yeğeninin düğüne katıldı
-
Seramiksan'dan sonbahar esintisini yansıtan ahşap dokulu karolar
-
Futbol: Süper Lig
-
Babası tarafından bıçaklanarak öldürülen genç defnedildi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.