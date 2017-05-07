Bin testi kebabı rekor denemesi ertelendi

YOZGAT (AA) – Yozgat Belediyesince düzenlenen “1. Ulusal Yemek Festivali” kapsamında bin testi kebabı rekor denemesi olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Belediye Kültür Müdürlüğünce organize edilen festival etkinlikleri kapsamında bin testi kebabı rekor denemesi için Lise Caddesi trafiğe kapatılarak 600 metre uzunluğunda ocak kuruldu.

Tüm hazırlıkları tamamlanan ve bugün yapılması planlanan bin testi kebabı rekor denemesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Belediye ekipleri, kurulan ocakları kaldırdı ve cadde tekrar trafiğe açıldı.

Belediye Başkanı Yardımcısı Talip Karslıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1. Ulusal Yemek Festivali kapsamında Lise Caddesi’nde düzenleyecekleri bin testi kebabı pişirme etkinliğini olumsuz hava şartları nedeniyle ertelediklerini söyledi.

Karslıoğlu, “Dün akşam çıkan fırtına ve meteorolojiden aldığımız bilgiler dahilinde ateş yakılamayacağı kanaati oluştuğu için rekor denemesi daha sonraki bir tarihte yapılması için erteledi. 600 metre uzunluğunda bir ocak kurmuştuk inşallah hava şartları düzeldiği zaman yeniden yapacağız.” dedi.

Vatandaşlardan Seyit Koşer de rekor denemesiyle Yozgat’ın isminin duyurulacağını ifade ederek, etkinliğin ertelenmesine üzüldüklerini söyledi.