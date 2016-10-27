ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, Büyükşehir Belediyesince sürdürülebilir şehircilik çalışmaları kapsamında binalarda enerji verimliliğini desteklemek, iş birlikleri için uygun ortam yaratmak, sektördeki paydaşları bir araya getirmek amacıyla “Binalarda Enerji Verimliliği İçerik Geliştirme Çalıştayı” düzenledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, insanların dünya üzerinde yaşamasını sağlayan temel fonksiyonların son dönemde hızla yitirildiğini söyledi.

Yerel yönetimlerin bina verimliliği hakkında politika geliştirilmesi amacıyla düzenlenen çalıştayın önemine işaret eden Büyükerşen, şöyle konuştu:

“Sonsuz enerji kaynaklarına sahip değiliz. Güneş ve rüzgar enerjisi dünya var oldukça tükenmeyecektir. Yalnızca güneş panelleri ve rüzgar türbinleri yapmak yeterli değil, aynı zamanda bu enerjiyi doğru ve verimli kullanmalıyız. Eskişehir’de önümüzdeki yıllarda hayata geçireceğimiz 56 hektarlık alanda gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesinde ve afet riskli bölge dönüşüm projesinde bina verimliliği konusunda önemli yenilikler olmasını bekliyoruz. Türkiye’de ilklere imza atan bir şehir olarak yeni yol haritaları çiziyoruz. Biz bu dünyayı çocuklarımız ve torunlarımızdan emanet aldık. Dünyamıza en iyi şekilde bakmalı ve bu emaneti en güzel şekilde sahiplerine bırakmalıyız. Eskişehir, hem ben hem de dünya adına önemli bir misyon üstlendi.”

Eskişehir Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ise kentin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konusunda önemli bir yol katettiğini bildirdi.

Dünya Kaynakları Enstitüsü Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Arzu Tekir de “Öğrenen Şehirler Küresel Ağı”ndaki Eskişehir’in, yenilikçi ve gelişime açık bir kent olduğunu, burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Çalıştaya, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler de katıldı.