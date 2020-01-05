Binali Yıldırım Eskişehir'de cenaze törenine katıldı
ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, gelini İlknur Yıldırım'ın 93 yaşında vefat eden dedesi İsmail Sarı'nın cenaze törenine katıldı.
İsmail Sarı'nın cenazesi, hastane morgundan alınarak Alaaddin Camisi'ne getirildi.
Buradaki cenaze törenine Binali Yıldırım'ın yanı sıra dünürü İskender Sarı ve diğer aile fertleri, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İsmail Sarı'nın cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Asri Mezarlığa defnedildi.
BENZER HABERLER
-
Binali Yıldırım Eskişehir'de cenaze törenine katıldı
-
Amatör futbol maçında kavga
-
Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor
-
Kırşehir Belediyesinden iş birliği protokolü
-
Hasan Kılca okul ziyaretlerine devam ediyor
-
Kırşehir'de voleybol vefa maçı düzenlendi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.