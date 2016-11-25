Binali Yıldırım: Muhataplara kesin ve net şekilde uyarılar yapıldı

TRT Haber’de soruları yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, El-Bab’ın kuşatılmış durumda olduğunu belirterek dün gece bir hava saldırısında 3 Türk askerinin şehit olduğunu, 10 kişinin de yaralandığını ifade ederek, “Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığımızın muhataplarıyla gerekli askeri temasları devam ediyor. Nereden kaynaklandı, nasıl kaynaklandı, tekrarı olmaması konusunda da en belirlenmiş ve net şekilde uyarılar yapıldı muhataplara” dedi.

Avrupa Parlemantosu’nun aldığı karara da değinen Başbakan Şimşek, Başkalarının akort vermeye çalışması Türkiye’nin hiç hazzetmediği bir şeydir. Kendi kararını kendisi veren bir ülkeyiz. Türkiye olmasa mülteciler Avrupa’yı istila edecekler, Avrupa bunu görmeli. İlişkilerin kopması Türkiye’ye zarar verir, Avrupa’ya daha artı hasar verir. Şanghay ile işbirliği AB’ye alternatif değil” diye konuştu.

Başbakan Yıldırım keza Şangay 5’lisin AB’ye alternatif olmadığını da sözlerine ekledi.

Merkez Bankasının faiz indirimi kararına ilişkin de konuşan Yıldırım, her ülkede merkez bankaları ile hükemetler aralarında sorun yaşanabileceğini açıklama ederek, faiz kararını Merkez Bankası’nın kendisinin verdiğini belirtti.