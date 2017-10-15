Bingöl’de ’15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü’
Altı Nokta Körler Derneği Bingöl Şubesi kadar, sarı çizgilere dikkat çekme amaçlı ‘15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü’ sebebiyle basın açıklaması düzenlendi. Dernek önünden hareket eden grup, Dörtyol saat kulesi önüne yürüdü. Altınokta Körler Derneği Bingöl Şube Başkanı Mücahit Korkutata, dernek üyeleri ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte broşür dağıtıldı.
Beyaz bastonun hikayesini anlatan Dernek Başkanı Mücahit Korkutata, bastonun engellilere ayak olduğu söyledi.
Altı Nokta Körler Derneği olarak görme engelli bireylerle birlikte farkındalık meydana getirmek için bir araya geldiklerini aktaran Korkutata;” Beyaz baston görme engellilerin ön ayağıdır. Onları her türlü tehlikeden kazadan koruyacak bir bastondur. Bu bastonun hikayesi, bir gazeteci kardeşimizin Fransa’da yaşadığı bir olay göre gerçekleştirilmiştir. Daha Sonra görme engelli olan bu gazeteci, farkındalık oluşturmak için ve kendisinin ayrım edilebilmesi için bastonunu beyaza bürüyerek, Fransa sokaklarında beyaz bastonun önemine dikkat çekmiştir. Böylelikle sivil örgütler kadar beyaz baston ile ilgili çalışmalar yapılıp, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston günü olarak duyuru edilmiştir” dedi.
Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için her bireye görevler düştüğüne uyarı çeken Korkutata, “Bizlerde bu manalı günde farkındalık oluştururken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı göre ‘Erişebilirlik’ engelliler için düzenlenen broşürleri vatandaşlarımıza dağıtarak engellilerin hayatlarına uyarı çekmelerini sağladık. Bu doğrultuda engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için iş, sivil toplumlara, bizlere düşüyor. Farkındalıkları biz oluşturacağız, talepleri biz ileteceğiz, bunlarla ilgili adımı gerekli merciler yapacaktır” diye konuştu.
Engellilerin çoğu kez erişebilirlik noktasında problemler ile karşılaştığının altını da çizen Korkutata,kaldırımlarda uygunsuz araç parkları, kaldırım işgalleri ve çoğu işgalle aleyhinde karşıya kaldıklarını kaydetti.
Yılmaz Atar
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