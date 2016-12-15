Ana Sayfa   >   Genel   >   Bingölde okullara kar tatili

Bingölde okullara kar tatili

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçeye tabi belde ve köylerin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle 16 Aralık 2016 Cuma günü taşımalı olarak eğitim verilen okullarda (taşımalı eğitim-öğretim g.

15 Aralık 2016 Perşembe, 18:09

Benzer Konular

Tuncelinin 3 ilçesinde eğitime ara
İstanbul Emniyetinden saldırıda şehit olan Tunç Uncunun ailesine anlamlı ziyaret
Gölete düşen yaban keçisini köylüler kurtardı

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçeye tabi belde ve köylerin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle 16 Aralık 2016 Cuma günü taşımalı olarak eğitim verilen okullarda (taşımalı eğitim-öğretim görebilen öğrenciler ve nakliye merkezlerinde eğitim-öğretim gören öğrenciler dâhildir) eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır” denildi.  

Yılmaz Atar

bingöl haber haberler Kar tatil

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet