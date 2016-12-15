Bingölde okullara kar tatili

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçeye tabi belde ve köylerin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle 16 Aralık 2016 Cuma günü taşımalı olarak eğitim verilen okullarda (taşımalı eğitim-öğretim görebilen öğrenciler ve nakliye merkezlerinde eğitim-öğretim gören öğrenciler dâhildir) eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır” denildi.

Yılmaz Atar