Bingöl'deki terör saldırısı

YOZGAT (AA) – Bingöl’ün Kiğı ilçesinde, PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Lokman Dargın, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Boğazlıyan Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Dargın’ın (25) Türk bayrağına sarılı cenazesi, Mevlana Mahallesi’ndeki babaevine getirildi. Naaşın getirilişi sırasında şehidin annesi ve yakınları, Kürtçe ağıtlar yaktı.

Burada helallik alınmasının ardından şehit Dargın için Boğazlıyan Cumhuriyet Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi.

Dargın’ın naaşı, İl Müftü Vekili Süleyman Eroğlu’nun öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Boğazlıyan Mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Dargın’ın, 20 Haziran’da göreve başladığı ve bekar olduğu öğrenildi.