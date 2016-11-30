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Bingöle kar yağdı, araçlar yolda kaldı

Bingöl’de sabah saatlerinden itibaren bilhassa yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı öğlen saatlerinde etkisini artırdı.

30 Kasım 2016 Çarşamba, 18:13
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Bingöl’de sabah saatlerinden itibaren bilhassa yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı öğlen saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun kar yağışının tipiye dönüştüğü Bingöl-Diyarbakır karayolu 20’inci kilometredeki Tapantepe mevkisinde ise ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Her iki yönden gelen yüksek tonajlı TIR ve benzeri araçlar, zeminde oluşan kar ve buzlanma nedeni ile ilerleyemedi. Kayarak yolun büyük bölümünü kapatan araçlara yardım için bölgeye ekipler sevk edildi. Bir Takım minik araçlar ise buzlanma nedeni ile yoldan çıkarak kaza yaptı. Bölgede karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı. 

Sinan Atan
 

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