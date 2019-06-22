Binlerce öğrenci “Ahilik yemini” ederek mezun oldu
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) düzenlenen mezuniyet töreninde, öğrenciler Ahilik yemini etti.
Vali İbrahim Akın, Üniversite Stadyumu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üniversiteyi tamamlayan gençlerin ülkenin kalkınması, milletin refahı için çalışacaklarını söyledi.
Doğdukları andan mezun oldukları güne kadar ailelerin çocuklarına destek verdiğini vurgulayan Akın, "Ahlaklı ve erdemli insanlar olarak daima çevresine yol gösteren bireyler olmanızı bekliyoruz. Mesleki ve sosyal hayatınızda hepinize başarılar diliyorum." dedi.
KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da mezun olan öğrencilerin aldıkları eğitimler ve öğrendikleri yetkinliklerle ülkenin ihtiyaç duyduğu sektörlerin gereksinimlerini karşılayacaklarını aktardı.
Öğrencilerin büyük emek, sabır ve çalışma azmi ile mezun olduklarını dile getiren Karakaya, "Aldığınız eğitimler ve bilgiler ışında Ahi Evran'ın diyarında Ahiliğin başkentinde Ahilik anlayışı içerisinde yaşayacağınızdan, Ahilik yeminine sadık kalacağınızdan şüphemiz yoktur. " dedi.
Kırşehir'in Ahiliğin başkenti olduğunu anımsatan Karakaya, üniversite senato kararı ile "Ahilik Kültürü ve Medeniyeti" dersinin okutulduğunu, her yıl mezun olan okul birincisine şet kuşatıldığını ve tüm öğrencilerin Ahilik yemini ederek mesleki hayatlarına adım attıklarını dile getirdi.
Konuşmanın ardından üniversite birincileri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Bölümü öğrencisi Burak Yurtsever ile Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Merve Gür, Ahilik yemini edip, şet kuşandı.
Daha sonra farklı bölümlerden mezun 3 bin 576 öğrenci birlikte Ahilik yemini etti. Ardından öğrenciler, mesleğinde ve yaşantısında Ahilik felsefesine sadık kalıp vatana ve millete hizmet edeceklerine dair söz verdi.
Törene, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, akademisyenler, öğrenciler ve velileri katıldı.
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