  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
07 Kasım 2016 Pazartesi

Ana Sayfa   >   Genel   >   Bir ağaçta iki meyve

Bir ağaçta iki meyve

Mehmet Arslan adlı vatandaşın icarına baktığı zeytin bahçesinde yer alan ağacın dallarında kış meyveleri ayva ve muşmula dikkat çekiyor. “Aynı ağaçta iki meyve olur mu?” diyenlere “evet olur” karşılığını veren Arslan, “Şaşırılacak bir şey yok.

07 Kasım 2016 Pazartesi, 10:20
bir-agacta-iki-meyve

Benzer Konular

asilamada-aksama-soz-konusu-degil-55ec3552c201e
‘Aşılamada aksama söz konusu değil’

Mehmet Arslan adlı vatandaşın icarına baktığı zeytin bahçesinde yer alan ağacın dallarında kış meyveleri ayva ve muşmula dikkat çekiyor.

“Aynı ağaçta iki meyve olur mu?” diyenlere “evet olur” karşılığını veren Arslan, “Şaşırılacak bir şey yok. Zamanında aşılamaya tabi. Ayva ile elma da olabilir, kirazla mevsimine kadar bir diğer meyve de. Fakat bu çiftçilerin böylece kabul görmediği bir şey olduğu için yapılmaz. Bu gördüğünüz ağaçta fakat muşmula ve ayva aşılanmış ve tutmuş. Aynı mevsimin meyveleri çok da güzel meyve vermiş” dedi. 

Halil Ataş

aşılama aynı ağaçta farklı meyveler bir ağaçta 2 farklı meyve bir ağaçta farklı meyveler meyve ağacı

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet