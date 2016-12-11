Bir ateş de Sinopa düştü

İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olan polislerden birinin Sinop Tembel ilçesi nüfusuna açıklanmış Hakan Tanrıkulu olduğu tanı edildi. Sinop’un Dingin ilçesi Merkez Mahallesi Adliye Lojmanları’nda ikamet eden İzzet Tanrıkulu ve eşi Ayşe Tanrıkulu oğulları olan Hakan Tanrıkulu’nun İstanbul’da çevik şiddet polisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Ailesinin acı bekleyişleri sonucunda adli tıp kurumundan acı haber geldi ve 23 yaşındaki 3 takvim polis memuru Hakan Tanrıkulu’nun şehit olduğu öğrenildi. Bekar olduğu ifade edilen Hakan Tanrıkulu’nun cenazesin yarın toprağa verileceği kaydedildi.