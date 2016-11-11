Bir aylık bebeğin kalbindeki delik ameliyatsız kapatıldı

KAYSERİ (AA) – Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde bir aylık bebeğin kalbindeki delik, ameliyatsız yöntemle kapatıldı.

ERÜ’den yapılan yazılı açıklamada, girişimsel yöntemle gerçekleştirilen işlemin, bu yaş ve ağırlıkta dünyada yapılan ilk vaka olduğu bildirildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Narin, kilo alamama, sık enfeksiyona yakalanma şikayeti ile merkezlerine getirilen bir aylık İnan bebeğin yapılan kontrollerinde VSD (Ventriküler Septal Defekt) denilen, kalbin sol ve sağ karıncıklarını ayıran duvarda büyük bir delik tespit ettiklerini belirtti.

Narin, yeni doğanda en önemli kalp hastalığı sorunlarından olan bu deliğin iki şekilde kapatılabileceğini, bebeğin prematüre doğması ve yaşı ile ağırlığının uygun olmamasından dolayı kalpteki deliği açık kalp ameliyatıyla yapmayı uygun görmediklerini anlattı.

Deliği kapatmak için ikinci yöntem olan kasıktan girilerek anjiyo uygulamasını tercih ettiklerini aktaran Narin, şunları kaydetti:

“Açık kalp ameliyatı yerine, girişimsel yöntemle deliği kapatmaya karar verdik. Fakat işlem oldukça zor ve riski bir hayli fazlaydı. Dünyada bu ağırlıktaki ve bu yaştaki çocuklarda nadir uygulanan yöntemdi. Biz daha önceki tecrübelerimizle bu işlemi yapmaya karar verdik. Ve bebeğin kasığından girerek kalpteki VSD denilen deliği tek aşamada anjiyo yöntemi ile şemsiyeyle kapattık. Bebeğin sağlık durumu oldukça iyi. Dünyada girişimsel yöntemle VSD kalp deliklerinin kapatılma vakalarını inceledik. Dünyada 3 aylıktan ve 4 kilogramdan aşağı gerçekleştirilen vaka yok. Durum böyle olunca merkezimizde yine büyük bir başarıya imza atarak, dünyada en küçük vakanın VSD denilen kalp deliğini ameliyatsız yöntemle kapatmış olduk.”