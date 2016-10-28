Bir imam hatipli onların binine karşı dimdik durdu

TOBB kadar Adıyaman’da yaptırılan 16 derslikli, 200 karakter pansiyonu ve spor salonu olan Adıyaman Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi törenle açıldı. Açılışa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBMM Başkanvekili Ahmet Okumuş, Adıyaman Valisi Abdullah Erin, milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Bakan Tüfenkci, açılışta yaptığı konuşmada imam hatiplilerin Türkiye’nin demokrasi serüveni gibi inişli çıkışlı olduğunu belirterek, “Kimi zaman suçlu olarak görülmüş, kimi vakit yıldızları parlamış. Ülkede hak ettiği yeri almış, kimi zaman darbe olmuş tekrar düşüş yaşamıştır. Ama defalarca ve her daim imam hatiplilere millet sahip çıkmıştır. Adıyaman’da birincil imam hatibi insanlar yapmıştır. Lakin bugün Allah’a hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımıza binlerce kez teşekkür ediyoruz. İmam hatiplilerin önünü açtı” dedi.

FETÖ terör örgütünün bir tane imam hatip okulu yapmadığına muhabere eden Bakan Tüfenkci, “FETÖ terör örgütü bugüne dek bir tane imam hatipliye sahip çıkmamış, bir tane imam hatip okulu açmamıştır. Bu örgütün başı ‘ben bir tane askeri öğrenciye, bin tane imam hatipliyi feda ederim’ diyordu. 15 Temmuz’da niye feda ettiğini mükemmel anladık. Çünkü o feda edilen kişiler millete kurşun sıkmaktan çekinmediler. 15 Temmuz’da bir imam hatipli onların binine karşı dimdik ayakta durdu” diye konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, eğitime yapılan yatırımın keza bu dünya keza de ahiret için manâlı olduğunu belirterek, “Eğitime yapılan yatırım karlı yatırımdır. Eğitime yatırım yaparsanız sizler kazanırsınız, şehriniz kazanır, ülkeniz kazanır. İnancımıza kadar hayırlı eser bırakanların amel defteri kapanmıyor. Ayrıca burada ayrıca de reel dünyada galip gelmek istiyorsanız mutlaka eğitime yatırım yapın. Özellikle kız çocuklarınızı okutun. Biz çocuklarımızı iyi eğitirsek, birlik ve beraberliğimizi muhafaza edersek Allah’ın izniyle önümüzde kimse duramaz” dedi.

Adıyaman Valisi Abdullah Erin de konuşmasında, imam hatiplilerin fazla baskı dönemler yaşandığını belirterek, “İmam hatipliler başta edinmek üzere bütün meslek okullarımız bitme noktasına geldi. Ama Allah’a şükür bugün Adıyaman’da 18 adet imam hatip lisemiz var, 21 adet imam konuşmacı ortaokulumuz var. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda bu rakam artabilir. Bu okullarda vatanına milletine uğurlu nesiller yetişeceğine inancımız tamdır. 2002 yılında Adıyaman’daki toplam sınıf sayısı 3 bin civarındaydı, 2016 yılında bu rakam 5 bin 500’e ulaştı” diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydınlatılmış ise konuşmasında, “Okumaya, eğitime yük veren bir inancın mensuplarıyız. Eğitim fazla kayda değer, çok ulvi bir şeydir. Hükümetimiz bütçede en büyük kalemi eğitime veriyor. 2019 yılı itibariyle bütün Türkiye’de tekli eğitime geçmiş olmak istiyoruz. Bunun için daha fazla mektep yaptırmalıyız. Burada işadamlarımıza büyük tahsis düşüyor. Bu okulu yapan TOBB’a fazla teşekkür ediyoruz. Kahta eğitimde en tedirgin ilçemiz. Birini Kahta ilçesinde, ikincisini de Besni ilçemizde yerine getirmek üzere iki okul yapma sözünü sayın Hisarcıklıoğlu’ndan elde etmek isteriz” dedi.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise, belediye olarak eğitimin gelişmesi noktasında her türlü hizmeti yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Adıyaman Borsa Birliği Başkanı Mahmut Fırat, eğitimin önemine dikkat çekici ederek, eğitimli nesillerin yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uysal ise yaptığı konuşmada, Rifat Hisarcıklıoğlu’na mektep yaptırılması teklifi ile gittiklerinde bu teklife sıcak bakıldığını ve okulun bugün açılışını yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Konuşmaların arkasında okulun açılış kurdelesi kesildi. sonradan sınıflar gezildi. Burada öğrencilere Nurettin Topçu’nun ‘Etik’ isimli kitabı armağan edildi. Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler sonradan Adıyaman Borsa Başkanlığı’na geçti.