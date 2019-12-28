Bir kişiyi yaralayıp polislere ateş açan cezaevi firarisi yakalandı
KONYA (AA) – Konya'da, bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçarken polislere ateş açan cezaevi firarisi gözaltına alındı.
Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki bir pizza dükkanının sahibi Sami Ç. (34), başında motosiklet kaskı bulunan kişi tarafından bacaklarından silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polise de mukavemette bulunan ve kendisini yakalamaya çalışan ekiplere tabancayla rastgele ateş eden saldırgan, otomobille olay yerinden kaçtı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin, cezaevi firarisi ve hakkında 3 suçtan yakalama kararı bulunan Yasin Karabulut olduğunu tespit etti. Ekipler, şüpheliyi şehir içi dolmuşunda yakaladı.
Yasin Karabulut'un, Meram ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki bir taksi durağına da 20 gün önce av tüfeğiyle ateş açarak zarar verdiği belirlendi.
Öte yandan, şüphelinin, Sami Ç.'yi silahla vurmak için pizza dükkanına girdiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
-
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: “Milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz”
-
“Türkiye'nin Otomobili” büyük beğeni kazandı
-
Bir kişiyi yaralayıp polislere ateş açan cezaevi firarisi yakalandı
-
Üniversite yerleşkesinde “Kızılay Niğde Butik” açıldı
-
Çankırı'daki “üniversite deneme sınavı” gerçeğini aratmadı
-
Mesan Kilit otomobil sektörüne giriyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.