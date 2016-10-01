Bir metrelik tezgahta tarihi yaşatıyor

KIRŞEHİR (AA) – ABDULLAH YILDIZ – Kırşehir’de emekli öğretmen Mahmut Ünlü, ahşaptan yaptığı minyatürlerle unutulmaya yüz tutmuş Türk kültür değerleri ve eşyalarına hayat veriyor.

Emekli öğretmen 63 yaşındaki Mahmut Ünlü, yünü eğirip ip haline getiren kirmanı kentte bulamayan Kervansaray Mahallesi’ndeki evinin bahçesindeki bir metrelik masayı tezgah haline getirerek kirman yaptı. Ünlü, zamanla kağnı, at arabası, fayton, iğ, kara saban, beşik, Hacivat-Karagöz, Keloğlan gibi unutulmaya yüz tutmuş Türk kültürüne ait değer ve eşyaların minyatürlerini yaparak kendini geliştirdi.

Evinin bahçesindeki bir metrekarelik tezgahta bıçak ve birkaç malzemeyle minyatürler üreten Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlik yıllarından itibaren el becerilerini geliştiren sanatlara ilgi duyduğunu ifade etti. Ünlü, şöyle konuştu:

“Kirmanla başladım bu işe. Okullarda bazı eksiklikler gördüm, görev yaptığım zamanlarda. Örneğin anaokullarında değerlerimiz adlı ünitelerimiz var. Bu ünitede Hacivat-Karagöz, Keloğlan gibi değerlerimiz yok olmaya yüz tutmuş diye düşündüm. Bunları tekrar canlandırmak için Hacivat-Karagöz yaptım. Okullara götürdüm, ilgi gördü. Öğretmenler çok beğendi. Beşik yaptım. Anaokulunda çok beğenildi, aldılar. Çocukların bu eserleri görmeye ihtiyacı var.”

– Ahşapla uğraşmak hastalığına da iyi geldi

Ünlü, el becerileriyle uğraşmasının karaciğer yetmezliği rahatsızlığına da iyi geldiğini öne sürerek olumlu gelişmeye doktorunun da hayret ettiğini dile getirdi.

Doktorunun bu uğraşına devam etmesini istediğini anlatan Ünlü, şunları söyledi:

“2010 yılında burun kanaması geçirdim. Peşini bırakmadım, doktora gittim. Tahliller sonucunda karaciğerden parça alıp endoskopi yaptılar ve siroz teşhisi koydular. 3 ayda bir tedaviye gidiyorum. Bu uğraşa başladıktan sonra psikolojik anlamda rahatlama olduğu gibi doktor da tahlil sonuçlarına bakarak hayretler içerisinde kaldı. Doktorum ‘Ne iş yapıyorsun?’ diye sordu. ‘Ahşap işiyle uğraşıyorum’ dedim, bir tane de hediye ettim. İlacın etkisinden daha fazla bir etki olduğunu o da sezinledi. Bu etki de ahşapla uğraşmamla oldu. Şu anda çok güçlü bir şekilde kanda antikor oluşturma aşamasına geldik. İlaçlarımı kullanmaya devam ediyorum. Ayrıca, doktorun dediği şekilde hareket ediyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Bu iş de beni fazla yormuyor. Ahşapla uğraşmamın beni rahatlattığını anlayınca doktor devam etmem konusunda telkinde bulundu.”

Amacının ekonomik kazanç olmadığını belirten Ünlü, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri ahşapla yaşatmayı arzu ettiğine dikkati çekti.

Unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerler canlandırmak ve yaşatmayı kendisine görev edindiğini dile getiren Ünlü, “Yeni neslimiz bunları bilmiyor. Kağnıyı, faytonu, kara sabanı görmedi. Kağnı, at arabası gibi kültürümüzün bir parçası olan değerlerin kaybolmaması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla onları ahşapta yaşatmaya çalışıyorum.” diye konuştu.

Ünlü, merak edenlere ahşaptan eski Türk eşyalarını ve kültürel değerleri yapmayı öğretebileceğini de kaydetti.