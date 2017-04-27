Bir sürpriz onu ‘mutlu’ etti

Cevdet ve Gül Sert çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan 15 yaşındaki Mehmet, 12 Mayıs 2016 tarihinde ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında boynu kırılarak omuriliği zedelenmesi sonucu yatağa bağımlı kaldı. Hastanede çare sürecinin birincil kısmı biten Mehmet, imkansızlıklar sebebiyle ailesiyle birlikte Kovancılar’daki evlerinden Elazığ’a takriben 90 kilometre uzaklıkta bulunan Palu ilçesine bağlı Taştek Köyü Karacabağ mezrasındaki evlerine yerleşti.

Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, beraberinde eşi Sevcan Zorluoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan’la birlikte Palu ilçesi ve ilçeye bağlı Andılar ile Taştek köyünü ziyaret etti. Ziyaret esnasında yatağa bağımlı yaşamış Mehmet Sert’in durumundan haberdar olan Vali Zorluoğlu beraberindekilerle aileye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Zorluoğlu, baba Cevdet Sert’e meslek ayarlayarak, ailesiyle birlikte Mehmet’in okulu yer alan Kovancılar ilçesine taşınması ve tedavisinin daha dar yapılması için direktifler verdi. Kaza öncesinden okulda fazla başarılı olduğu öğrenilen Mehmet’in, teknolojiden uzak kalmaması için Elazığ TSO Başkanı İdris Bölge’da ona tablet armağan etti.

“tekrar tekrar Mehmet’in yanında olacağız”

Mehmet’i evinde ziyaret ettiğini belirten Vali Murat Zorluoğlu, ”Mehmet büyük bir kaza geçirmiş, maalesef yatağa mahkum kalmış. Hesaplı olarak zor durumda olan ailemizle devlet olarak ilgileneceğiz. Gencimizin tedavisini Ankara’da GATA’da devam ettireceğiz. Eğitimine de devam edebilmesi için babasına, Mehmet’in okula gittiği Kovancılar ilçesinde iş ayarlayacağız. Mehmet için bundan daha sonra yaşam daha basit olacak. Ben Mehmet’in eninde sonunda yürüyeceğine inanıyorum, onunda inanması gerekiyor. Tıbbın yardımıyla, devletin desteği ile Mehmet hayatını kendi başına sürdürebilecek bir noktaya gelir, bizde kesintisiz yanında olmaya gayret göstereceğiz” dedi.

Valinin gelişinin kendileri için sürpriz olduğunu açıklayan baba Cevdet Sert , valinin keza kendisine bir iş imkanı sağlanacağını, ayrıca de oğlunun daha iyi şartlarda tedavisinin yapılacağını ve okula gidebileceğini söylediğini aktardı.

“Yalnız olmadığımızı hissettim”

Yaşadığı kazayı anlatan 15 yaşındaki Mehmet ise boynunun kırılması sonucu bacaklarının tutmadığını aktardı.

Ocak ayına kadar birincil tedavisinin yapıldığını dile getiren Mehmet Sert, ”Çare için tekrar Ankara’ya gideceğim. Doktorlar iyi bir fizik çare olduğum zaman iyileşebileceğimi söyledi” diye konuştu.

Valinin kendisini ziyareti ile ilgili nereden haberi olduğunu bilmediğini ifade eden Mehmet, ”Bize gelişi sürpriz oldu. Geldi bize her konuda yardımcı oldu. Babama meslek verdi, bana tedavim ve okulumla ilgili yardımcı oldu. Yalnız olmadığımızı hissettim” biçiminde konuştu.

Halil İbrahim Varlı

