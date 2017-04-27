Bir yıl önce başladığı kick boksta iki ayrı kategoride dünya şampiyonu oldu

Gaziantep’in Nizip ilçesine yan Kumla kırsal Mahallesi’nde yaşayan Kumla Ortaokulu öğrencisi Saadet Arslan, öğretmenlerinin tavsiyesi ile Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi’ne gitgide artarak, kick boks dersleri almaya başladı. Takriben 1 yıl önce spora başlayan Saadet Arslan, 1 yıl içerisinde katıldığı müsabakalarda 6 madalya kazandı. Son olarak, 6-9 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya’da düzenlen uluslararası kick boks şampiyonasına katılan Saadet Arslan, burada ise 46 ve 50 kilo kategorilerinde kazanan olarak 2 altın madalyanın sahibi oldu. Arslan, 17 ülkeden bin sporcunun katıldığı şampiyonada, Türkiye’ye 2 adet birincilik getirdi.

Başarısının arkasında Gaziantep’e dönen sporcu, Millet Eğitim Merkezi ve Kulüp Müdürü Cem Kayar, Müdür Yardımcısı Kenan Aykut ve ilçe Ulusal Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş ile birlikte Gaziantep İl Ulusal Eğitim Müdürü Cengiz Mete’yi ziyaret etti.

Spora öğretmenlerinin baştan sona başladığını anlatan Arslan, hedefinin milli takım forması ile dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanmak olduğunu ifade ederek, “Bir yıldan beri sporla ilgileniyorum ve spor hayatımın vazgeçilmezi oldu. Spora başladığım günden beri 8 madalya ve 2 şampiyonluk kazandım. Milli takıma girerek, yeni şampiyonluklar istiyorum. Bolu’da 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri aralarında gerçekleşecek olan 15 Temmuz Şehitler Kick Boks Şampiyonası’nda inşallah birici çıkıp, Avrupa Şampiyonası’na bulunma istiyorum. Ulusal takıma girerek ülkemi sunmak istiyorum” dedi.

“Amacımız dünya çapında dereceler edinmek”

Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, bundan daha sonra da uluslararası arenada ve dünya çapındaki şampiyonalarda dereceler almak istediklerini vurgulayarak, “Bizim bu spor kulübü asıl kurucusu hokey edinmek üzere taekwondo, futbolda, güreş ve boksta dağıtılmış faaliyetlerde bulunmaktadır. Amacımız ilçemizi, ilimizi, Gaziantep’ten sporcularımızın çıktığını tüm ulusa, ülkemize duyurmak. Bugüne değin başarılı sporcularımız bunları gayet iyi bir şekilde gösteriyor. Bundan sonda da Gaziantep’imizi, ülkemizi ve dünyamızda ses getirecek şekilde sunmak olacaktır” dedi.

13 yaşındaki şampiyonu tebrik eden Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ise şunları söyledi:

“İlçemiz Nizip’i gururlandıran bir tablo. Öğrencimiz 1 takvim spor hayatında çok manâlı bir üstünlük kazandı. Bu bizim için çok önemli. Şampiyonluk elbette kayda değer lakin daha çok ola ki önemli olanı arkadaşlarına spora alaka duyan çevresindeki arkadaşlarına bir başlangıç için adım atmaları için bir vesile oldu. Çünkü günümüz dünyasında sporun hayatımız da ne kadar manâlı olduğunu gün geçtikçe daha iyi anlıyoruz. Özellikle teknolojinin çok yaygın kullanıldığı bağımlılıkların bu alanda arttığı bir dönemde sporun hayatımızdan çıktığına tanık oluyorduk. Son yıllarda özellikle ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığının ayrıca lokal yönetimlerin, milli eğitim müdürlüklerinin, gençlerin, çocukların çok erken yaşta sporla tanışmaları sporun tabana yaygınlaşması ile ilgili desteklerinin artması ile birlikte özellikle mektep sporlarında yaygınlaşması ile birlikte bir yerde bizler spora ilginin ve alakanın arttığına tanık oluyoruz.”

Kazım Uzunöz