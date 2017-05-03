Bir yıldır kayıp olan 2 bin 700 yıllık ’stel’ bulundu

Edinilen bilgiye göre, geçen yıl mart ayında ilçeye bağlı Anafartalar Caddesi üzerinde bir inşaatın esas kazısı sırasında Geç Hitit Dönemine (MÖ 7-8 yy) ait 2 bin 700 takvim ‘stel’ (yüksekliği eninden uzun yekpare bir taştan oluşan yapıt) bulundu. İvriz Kaya Anıtı ile aynı özellikler içeren ve paha biçilemez olduğu belirli ‘stel’, bir süre daha sonra ortadan kaybolmuştu. Bunun üstüne Cumhuriyet Savcılığı kadar soruşturma başlatılmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda ‘stel’in Adana’da 6 milyon liraya satıldığı bahis edilmişti. Bütün bu iddialarla birlikte araştırmalarını derinleştiren yetkililer, elde edilen deliller doğrultusunda ‘stel’in çıkarıldığı inşaat firması yetkilisi M.A.K.’yı gözaltına aldı. Firma yetkilisi M.A.K., sorgusunda kaybolan 2 bin 700 yıllık ‘stel’i, geçen sene aracını aldıktan sonradan meslek yerinin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Bunun üstüne savcının bilgisi dahilinde Ereğli Müze Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adreste kazı çalışması yaptı. 2 bin 700 yıllık ‘stel’, yapılan kazı çalışması sonrası ortaya çıkarıldı. Gün ışığına çıkarılan ‘stel’, yetkililer kadar zorunlu araştırmalar tamamlanmak üzere Ereğli Müze Müdürlüğüne götürüldü.

“Uzmanlar konuyu değerlendirecekler”

öte taraftan, ‘stel’in gömüldüğü iş yerine gelen Ereğli Kaymakamı Ömer Lüftü Yaran, ‘stel’i inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Yaran, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Söz konusu ‘stel’ yapılan çalışmalarla ortaya çıktı. Teknik işin uzmanları konuyu değerlendirecekler. Bizler de ne olduğunu anlayacağız. Çok güzel bir egzersiz oldu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Özcan Saraç