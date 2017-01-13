Bireysel sulama sistemi başvuruları

SİVAS (AA) – Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, “Bireysel Sulama Sistemleri Desteklenmesi” başvurularının başladığını söyledi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5 yıl boyunca 1 Ocak’ta başlayacak olan başvuruların 14 Şubat günü mesai saati bitiminde sona ereceği belirtildi.

Başvuruların il müdürlüklerine yapılacağını aktaran Yıldız, “Çiftçilerimiz tarla içi damla sulama, tarla içi yağmurlama sulama, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, Lineer Sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması, güneş enerjili sulama sistemi gibi destekler için bize başvuru yapabilirler.” dedi.