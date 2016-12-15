“Birlik ve Beraberlik Sembolü olarak Hoca Ahmet Yesevi” paneli düzenlendi

ANKARA (AA) – Ahmet Yesevi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı Genel Merkezince (YOYAV), “Birlik ve Beraberlik Sembolü olarak Hoca Ahmet Yesevi” paneli düzenlendi.



Gazi Üniversitesi Konser Salonunda düzenlenen panel, Yesevi Sanat Topluluğunun müzik dinletisiyle başladı.



Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız’ın oturum başkanlığını yaptığı panelde, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülfikar Güngör ve Dr. Hayati Bice konuşma yaptı.

Bice, Hoca Ahmet Yesevi’nin yoksullara yardım etmeyi seven, ilim ve düşünür adamı olarak tüm eserlerinde yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemini vurguladığını ifade etti.

Bice, Yesevi’nin vefatından 850 yıl sonra dahi Türk dünyasında örnek bir ilim adamı olarak anıldığını, eserlerinden ibret ve dersler çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Ankara Üniversitesi İslam Tari̇hi̇ ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Zülfikar Güngör ise Hoca Ahmet Yesevi’nin gönül diliyle eserlerini yazdığını, eserlerinin temelinde tevhit anlayışının yer aldığını aktardı.

Toplumların da Hoca Ahmet Yesevi gibi Allah’ın rızasını kazanmak için çalışması gerektiği ifade eden Güngör, savaşların ve gruplaşmaların olmaması için yapılması gerekenin Allah’ın takdirini kazanmak olduğunu söyledi.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Yalçın Topçu ve İhsan Şener, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Danıştay Başsavcısı Halil Yılmaz, YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş ve öğrenciler katıldı.