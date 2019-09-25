Bisiklet kullanma hayali engel tanımadı
KAYSERİ (AA) – ERGÜN HAKTANIYAN – Babasının izin vermemesi nedeniyle bisiklet kullanma isteğini bir türlü gerçekleştiremeyen 23 yaşındaki işitme engelli Meryem Sönmez, hem hayaline kavuştu hem de milli takıma kabul edildi.
Kahve fabrikasında işçi olarak çalışan Meryem, küçük yaşlardan beri babasının düşüp kendisine zarar vereceği endişesinden dolayı çok sevdiği bisikleti bir türlü kullanamadı.
Bisiklet kullanma hayalini gerçekleştirmek isteyen Meryem, Türkiye İşitme Engelliler Milli Takımı'nın kamp için Gaziantep'e geldiğini öğrenince, bir gün işten kaçıp ziyarete gitti.
Yaklaşık 2 yıl önce az sayıda sporcuyla kurulan milli takımın kapmında ilgiyle karşılanan Meryem, hem kısa sürede bisiklet kullanmayı öğrendi hem de milli takım sporcusu olmayı başardı.
– Meryem: "Hep bisiklete binmek istedim"
Erciyes Dağı'nda kamp yapan Türkiye İşitme Engelliler Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Meryem Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Gaziantep'te bulunan milli takımı işten kaçıp ziyaret ettiğini ve hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.
"Hayatımda hep bisiklete binmek istedim." diyen Sönmez, şöyle konuştu:
"Karşı komşum iyi bir bisikletçiydi ve milli takımda görev alıyordu. Ben onu örnek aldım. Babam bana bisikleti yasaklamıştı. Bize hiç bisiklet alınmadı. Ben de işten biraz erken çıkıp eve dönmedim ve kampa gittim. Orada kampa katılmayı istediğimi söyledim. Bisiklet sürmeyi bilmediğim için hocalarım biraz tereddüt etti. Sonra bisiklet sürüşümü denediler. Çok hırslı ve azimli olduğumu görünce beni kampa aldılar. Bu süreçten annemin ve babamın haberi yoktu. Bir süre kampa böyle katıldım. Ailem daha sonra öğrenince bana çok kızdı. Yine bisiklete binmeme izin vermediler. Ben ağladım ve odama kapandım. Babam bu duruma çok üzüldü ve bana izin verdi. Şimdi kamptayım."
Meryem, bisikleti öğrenirken çok düştüğünü belirterek, "Ellerim ve bacaklarım yara. Çok acı çekiyorum aslında ama bisikleti o kadar seviyorum ki o acıya değeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Üç aydır milli takım kampında olduğunu anlatan Meryem, katılacağı ilk Dünya Şampiyonası'nda derece elde etmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.
İşitme Engelliler Bisiklet Milli Takımı Antrenörü Hakan Yiğit de Meryem'in azimli bir sporcu olduğunu, yeteneği ve hırsıyla milli takıma seçildiğini aktardı. Meryem'in kendilerini ziyaret ettiğinde bisiklet kullanmasını bilmediğini ancak her geçen gün kendini geliştirip, tekniğini düzelttiğini dile getiren Yiğit, genç sporcunun başarılı olacağına inandığını vurguladı.
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