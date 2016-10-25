Bisiklet sporunu sevdirmek için pedal çevirdiler

KONYA (AA) – Beyşehirli bisikletçiler, bisiklet sporunu sevdirmek için Konya’nın Beyşehir ilçesi ile Antalya’nın Manavgat ilçeleri arasında 165 kilometre boyunca pedal çevirdi.

Beyşehirli bisikletçi Mustafa Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir – Manavgat arasında bu yıl 4’üncüsünü düzenledikleri turu, bisikletin de bir ulaşım aracı olduğunu göstermek amacıyla yaptıklarını söyledi.

Bisikletlerle uzak mesafelere gidilebileceğini göstermek için bu turları düzenlediklerini ifade eden Varol, şunları kaydetti:

“Her yıl farklı güzergahlardan bu turu tamamlıyoruz. Bu yıl ise Beyşehir – Derebucak -Başlar – Beydiğin – Taşağıl güzergahından Manavgat ilçesine ulaştık. Manavgat’a zaman zaman asfalt üzerinde, zaman zaman stabilize ve dağ yollarından ilerleyerek 165 kilometre boyunca pedal çevirerek iki günde ulaştık. Turumuzun ilk gününde geceyi Demirkapı Tüneli mevkisinde oluşturduğumuz kamp alanında geçirdik. Ertesi gün ise akşam saatlerinde Manavgat’a ulaşarak turumuzu tamamlamış olduk. Aramızda emekli bisiklet severlerin de olduğu 28-60 yaş aralığında toplam 9 kişi tura katıldık.”

Turun en yaşlı katılımcısı emekli Halil Gümüşel ise, Toroslar’ın eşsiz doğa manzarası arasında 165 kilometre boyunca pedal çevirerek Manavgat’a ulaşmanın keyif ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

