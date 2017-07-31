Bisikletle dünya turuna Ürgüp'te mola

NEVŞEHİR (AA) – Dünyayı bisikletle dolaşmayı amaçlayan Hollandalı Mark Koelen, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde verdiği molada peri bacaları arasında bisikletle tur attı.

Hollanda’dan 10 Haziran’da yola çıkarak Belçika, Fransa, İtalya ve Yunanistan üzerinden İzmir’e ardından Konya ve Nevşehir’e gelen 42 yaşındaki Koelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün Ürgüp’te konaklayacağını söyledi. Koelen daha sonra Malatya ve Van güzergahını takip ederek İran’a geçeceğini anlattı.

İran’dan sonra Türkistan, Kazakistan, Hindistan, Nepal, Bangladeş ve Myanmar’a ulaşmayı hedeflediğini aktaran Koelen, “Bisikletle dünya turu yapmaktaki amacım tüm insanlara aslında insanların ne kadar iyi olduğunu göstermek ve dünyanın farklı yerlerinde farklı insanlarla tanışıp onları bir araya getirmek.” dedi.

Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız tarafından ağırlanan gezgin, ilçede bisiklet sporu ile ilgilenen sporcularla da buluşarak, Kapadokya bölgesinin turistik mekanlarında pedal çevirdi.

Başkan Yıldız’a bileklik hediye eden Koelen, tanıştığı tüm insanlara bileklik hediye ettiğini bununla aralarında bir bağ kurulduğuna inandığını kaydetti.