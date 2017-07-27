Bisikletle Dünya'yı dolaşıyor

KONYA (AA) – Hollanda’dan yola çıkarak dünyayı bisikletle dolaşan 42 yaşındaki eski futbolcu Mark Koelen Akşehir’e geldi.

Akşehir’de, Hollanda’da yaşayan Akşehirli iş adamı Ali İhsan Ünal’la buluşan Koelen, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı makamında ziyaret ederek projesi hakkında bilgi verdi.

Başkan Akkaya ziyarette yaptığı konuşmada gerilen Hollanda Türkiye ilişkilerine değinerek, şunları kaydetti:

“Bu dostluğa geçtiğimiz günlerde bir gölge düştü. Orada referandum öncesinde Sayın Bakanımıza ve milletvekillerimize hiçde misafirperverliğe yakışmayan hareketler yapıldı. Ama biz her zaman olduğu gibi inancımızın gereği, Türk olmamızın gereği ve örfümüzün gereği misafirlerimize kapımız açık. Zannediyorum onlarda bunlardan etkilenip, ders çıkaracaklar. Tabi bu bahsettiğimiz konu Mark Koelen’in şahsı ile ilgili değil Hollanda’nın politikası ile ilgili.”

Bu etkinliği, insanları birleştirme, kaynaştırma ve insanlar arasında bir farkın olmadığını göstermek amacıyla yaptığını aktaran Mark Koelen, dünyada bir çok yerde bisikletle tur yaptığını, ancak Türkiye’deki misafirperverliği ve dostane yaklaşımı hiçbir yerde görmediğini söyledi.