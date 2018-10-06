Bitkin halde bulunan kerkenez kuşu kurtarıldı
KONYA (AA) – Konya'nın Halkapınar ilçesinde bitkin halde bulunan kerkenez kuşu, tedavi ve bakımı için yetkililere teslim edildi.
Kendisine ait domates tarlasında çalışırken, bitkin halde kerkenez kuşunu bulan Bilal Akçay (55), uçamadığını fark ettiği kuşu evine götürdü.
Akçay, evde yiyecek ve içecek verdiği kuşu daha sonra polis ekiplerine teslim etti.
Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, domates tarlasında çalışırken bulduğu kerkenezin yaralı veya hasta olduğunu düşündüğünü söyledi.
Bitkin kuşu evine götürdüğünü belirten Akçay, "Hanım ve çocuklar kerkenezi gördüklerinde yarı sevinç, yarı tedirginlik ve şaşkınlık içinde karşıladılar. Akşam kuşa et, ekmek bir şeyler verdim, ağzına şırıngayla su sıktık. Biraz içti ve sabaha kadar kafeste durdu.'' ifadelerini kullandı.
Kuşun cinsini bilemediğini söyleyen Akçay, ''Halkapınar İlçe Emniyet Amirliğini aradım. Kuşu getirmemi istediler. Ben de sabah olunca götürdüm. Emniyet yetkilileri kerkenezi Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerine teslim etmek üzere benden aldılar.'' diye konuştu.
Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisi Asım Niyazoğlu da yaptığı açıklamada, bakım, beslenme ve tedavisi tamamlandıktan sonra kerkenezi doğal ortamına salacaklarını söyledi.
– Kerkenez kuşu
Hayvan bilimciler kerkenezi küçük doğan olarak adlandırır.
Açık doğal ortamında yaşayan kerkenezlerin temel besini tarla faresi ve köstebekler gibi küçük memelilerdir. Uzun, ensiz ve sivri kanatları; ince ve uzun kuyruğu ile özgün bir yapısı vardır. Erkek ve dişiler arasındaki en belirgin fark başlarıdır; erkeğinin tepe ve ensesi mavimsi gri iken dişinin tepe ve ensesi kızıl kahverengidir. Üstten mavimsi görünen kuyruğunun ucunda kalın, siyah bir bant bulunur.
Kerkenezler yuva yapmazlar, genellikle kaya oyuklarına, kulelerin, taş köprülerin boşluklarına, ağaç kovuklarına veya yüksek ağaçların üzerinde terkedilmiş olarak buldukları büyük kuşların yuvalarına yumurtalarını bırakırlar.
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