Bitlis’te karla mücadele sürüyor

Türkiye’nin birçok bölgesinde bahar yaşanırken, karla çaba ekipleri, Bitlis’te çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu Nemrut Dağı eteklerinde karla uğraş çalışmaları devam ediyor. İlkbahar mevsiminin gelmesiyle Türkiye’nin çoğu bölgesinde hava sıcaklığında çoğalma yaşanırken, karla uğraş ekipleri Bitlis’te Nemrut Dağında yol açma çalışması yürütüyor. Karla uğraş çalışmalarını yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, bu yıl karla mücadeleye 5 milyon TL harcadıklarını söyledi. Gazetecilere yaptığı açıklamada bulunan Aydoğdu, burada, “Bitlis’te karla mücadele çalışmalarımızı 29 Nisan tarihi itibari ile sonlandırmayı hedefliyoruz. Bugün itibari ile toplamda 350 köy 293 mezra ile bitlikte 15 bin 444 kilometre karla uğraş programını gerçekleştirdik. Bitlis köy yolu ağımız 2 bin 341 kilometrede 10 takım, 90 personel ve 70 iş makinesiyle bu mücadeleyi gece gündüz demeden sürdürdük. Bu yıl karla çaba çalışmalarımıza yaklaşık 5 milyon TL harcanmıştır” dedi.

Nisan ayı biterken hala Bitlis’te metrelerce karla uğraş ettiklerini açıklayan Aydoğdu, “Yılda Bitlis’e düşen kar ortalaması 10 metre civarındadır. Bu da şuanda olduğumuz Nemrut Dağında kendisini gösteriyor. Bitlis’in en yüksek yerlerinden biri olan Nemrut Dağı ve civar köylerinin 10 ile 2 metre kar yükü aldığından nedeniyle karla mücadele çalışmalarımızda sona kaldı. Fakat bugün itibari ile karla mücadelemizi sonlandırıp Nemrut Dağımızı plato turizmine açmayı hedefliyoruz. Öteki illere nazaran Bitlis’te kar yükünün fazla olması ve coğrafi yapının sarp olmasından dolayı karla mücadeleye gelen ekstra bir para bulunmamaktadır. Yatırım amaçlı gelen parayı karla mücadelede sarf etmekteyiz. Ama istirhamımız bunu göz önünde bulundurarak öteki illerinde icmalleri çıkarıldığı zaman bu karla çaba farkının icmallere yansıtılıp farklı bir tahsis adı aşağı ilimize gönderilmesi bizleri hoşnut edecektir” diye konuştu.

Vahit Olcay