Bitliste terör operasyonları

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Jandarma Alan Komutanlığı birliklerince Bitlis İli Merkez İlçesi Sehi bölgesinde Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer BOZKURT – 91 isimli operasyon icra edilmiştir. Operasyon bölgesinde 15-18 Kasım 2016 tarihlerinde yapılan arazi aramasında bambaşka noktalarda muhtelif yaşam alanları, fazla sayıda sığınak, ambar ve hayat malzemeleri ele geçirilmiştir. Hem operasyon unsurlarınca farklı noktalarda 6 adet basma düzenekli EYP ve 9 adet antipersonel mayını tespit edilmiştir. Laf konusu muhtelif yaşam alanları, sığınak, yaşam malzemeleri ve EYP’ler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 15-18 Kasım 2016 tarihlerinde yıkım edilmiştir. Emniyet güçlerimiz alan halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.