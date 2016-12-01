Bitliste yarım metreye yakın kar yağdı

Bitlis genelinde 67 köy yolunu kapatan kar yağışının Salı gününe kadar devam edeceği bildirildi. Kar ve sis nedeniyle görünüm mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan karayolu Rahva mevkisinde trafik kontrollü olarak sağlandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Yücel İlarslan, il genelinde 67 köy yolunun kapalı olduğunu belirterek ekiplerin bu yolları kısa zamanda ulaşıma açacaklarını belirtti.

Bitlis Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının ara sıra sağanakla birlikte hafta Salı gününe dek devam edeceğini bildirdiler.

Güvenlik Müdürlüğü yetkilileri ise özellikle Bitlis-Tatvan karayolunda sis dolayısıyla sürücülerin tedbirli ve zincirsiz yol çıkmamaları hussunda uyarılarda bulundular.

Vahit Olcay

BİTLİS