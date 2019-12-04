Biyolojik babanın belirlenmesi için 30 yıl önce ölen kişinin mezarı açıldı
SİVAS (AA) – Sivas'ta yaklaşık 30 yıl önce ölen kişinin mezarı, babalık davası sebebiyle açılarak, kemik örneği alındı.
Avukatı aracılığıyla Sivas Aile Mahkemesine başvuran A.Y. (38), "babası ile soy bağının tespiti ve nüfus kaydının düzeltilmesi" için dava açtı.
A.Y. dava dilekçesinde, biyolojik babası olduğunu iddia ettiği ve resmi nikahlı eşinden de 3 çocuğu bulunan S.T'nin, geçmişte annesi R.Ç. ile de yaşadığını ve yaklaşık 30 yıl önce öldüğünü belirtti.
S.T'nin resmi nikahlı eşinden olan çocuklarının karşı çıkmaları nedeniyle kendisine kimlik çıkartılamadığını öne süren A.Y, eğitim çağına geldiğinde okul yetkililerinin kaydını "kimliksiz" olarak yaptığını ancak gayriresmi olarak kayıtlara soyadını T. olarak yazdıklarını iddia etti.
A.Y, bu dönemde annesi R.Ç'nin de resmi nikahlı ilk eşi C.T.Ç'den ayrı yaşamasına rağmen hala boşanmadığını ifade ederek, ilkokul ikinci sınıftayken, biyolojik babası olduğunu iddia ettiği S.T'nin diğer eşinden olan çocuğu E.T'nin kendisini usulsüz beyanla C.T.Ç'nin nüfusuna kaydettirdiğini öne sürdü.
2002'de evlendiğini, annesinin ilk eşi C.T.Ç'nin de 2003 yılında nesebi (soy) reddederek dava açması üzerine bu kişiyle hiçbir bağları kalmadığını belirten A.Y, kendisinin de eşinden boşanma arefesinde olması nedeniyle nesebsiz duruma düşmemek için biyolojik babası ile soy bağının belirlenmesini ve nüfus kaydının düzeltilmesini talep etti.
Mahkeme, bunun üzerine A.Y'nin biyolojik babasının tespiti için 30 yıl önce vefat eden S.T'nin Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan kabrinin açılmasını ve DNA örneği alınmasını kararlaştırdı.
S.T'nin kabri, mahkeme hakiminin gözetiminde açılarak kemiklerden alınan örnekler Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
-
NEÜ Rektörü Prof. Dr. Zorlu, AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı
-
Maden ocağının kadınları ekmeğini taştan çıkarıyor
-
Akbank konut kredisinde faizi yüzde 0,99'a indirdi
-
Biyolojik babanın belirlenmesi için 30 yıl önce ölen kişinin mezarı açıldı
-
Kaymakam Bozkurtoğlu'dan mahalle ziyaretleri
-
Marmara'nın güneydoğusu ile Eskişehir ve Kütahya'da kar yağışı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.