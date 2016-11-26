Biyonik eliyle hayata üçüncü kez dokundu

Gaziantep’te yaşayan 26 yaşındaki Biyolog Zübeyde Nisa Karabacak 8 ay önce geçirdiği trafik kazasında sağ kolunu dirseğinin derhal altından kaybetti. Hayatına bir kolu yetkisiz olarak devamlı Zübeyde’ye İzmir’de ‘Touch Bionics’ (biyonik dokunuş) adı bahşedilen biyonik kol takıldı. Genç kız, kolu kesilmeden önceki gibi kolunu beyin gücüyle, düşünerek hareket ettirebilirken, insanlarla tokalaşmaya, çay bardağı gibi nesneleri kavramaya, bilgisayar kullanmaya, makyaj yapmaya başladı. Bir süre sonra düğme iliklemeden pabuç bağlamaya değin en ince hareketleri yapabilecek olan Zübeyde Karabacak, “En çok yazı yazmayı özledim. Yazı yazmayı çok seviyordum. Şu aşamada yazamıyorum lakin bir süre sonradan yazabileceğim” dedi.

Star Wars filmlerinde kullanılan biyonik ele benzetilen protez elin beyinle direkt olarak bağlantı kurmasının önemine uyarı çeken, biyonik elin Türkiye Distribütörü Ali Naki Solak, biyonik elin uzuvlarını kaybeden insanlar için umut vaat ettiğini, rehabilitasyon sürecinin gerisinde kişilerin biyonik ellerini çok daha ustalıkla kullanmaya başladığını söyledi.

KANSERİ YENDİ, KALP AMELİYATI OLDU, KAZA GEÇİRDİ

Henüz 18 yaşında üniversite öğrencisiyken tiroid kanserine yakalanan Zübeyde, 5 yıl boyunca kanserle savaştı. Sayısız kemoterapi ve ışın tedavisi görebilen böylece saçları dökülen Zübeyde, 5 yılın sonunda kanseri yenmeyi başardı. ’Her şey yoluna giriyor’ diye düşünürken bu kez de geçirdiği kanser tedavisi sebebiyle kalp rahatsızlığı çekmeye başlayan genç kız, iki defa yürek krizi geçirdi ve 24 yaşındayken de açık yürek ameliyatı oldu. İki ölümcül rahatsızlığı atlatıp hayatına kaldığı yerden devamlı Zübeyde, biyolog olarak Gaziantep’teki özel bir kurumda çalışmaya başladı. Karabacak, takriben 8 ay önce Gaziantep Nizip’te yaşamış ailesini ziyaretten dönerken, içinde bulunduğu minibüs kaza yaptı. Genç kızın sağ kolu kazada dirseğinin hemencecik altından parçalandı. Götürüldüğü hastanedeki doktorların ’ölür’ gözüyle baktığı Zübeyde, ameliyattan sağ fakat tek kolu olmadan çıktı.

BİYONİK KOL İNGİLTERE’DEN GETİRİLDİ

Son derece sosyal ve capcanlı olan genç kız, yerine koyma kol taktırmak için internetten araştırma yapmaya başladı ve hafıza gücüyle hareket ettirilen, Touch Bionics adı bahşedilen biyonik kolun Türkiye’de de uygulandığını öğrendi. Biyonik kolun, Türkiye’deki tek distribütörü olan İzmir’deki Simay Medikal’e ulaşan Zübeyde’nin kolunun ölçüleri alındı ve İngiltere’de yaptırılan biyonik kol İzmir’e getirildi. Günlerce, büyük bir heyecanla kolunun gelmesini bekleyen genç kıza biyonik kolu uzmanlar tarafından takıldı.

“KUCAĞIMDA UYUDUM”

Kolu takıldıktan sonradan bir zaman kola adapte olması için rehabilitasyona alınan genç kız, kısa sürede sözde reel koluymuş gibi protez kolunu kullanmaya başladı. Kadeh gibi nesneleri kavrayabilen, bilgisayar kullanabilen, makyaj yapabilen, insanlarla tokalaşmaya başlayan Zübeyde, “Biyonik kolumu seviyorum. Süre geçince daha sıcacık kullanabileceğim. En fazla yazı yazmayı özledim. Yazı yazmayı fazla seviyordum. Şu aşamada yazamıyorum lakin bir süre sonradan yazabileceğim. Ilk takıldığında çığlıklar attım. Önce çok garipsedim. Fazla ilginçti ve fazla heyecanlandım. Birincil gün kucağımda uyudum. Dokunmasın diye kimseye vermedim” diye konuştu.

BEYİN KOLUN YOKLUĞUNU ALGILAMIYOR

Touch Bionics adı bahşedilen kolun Türkiye’deki tek distribütörü olan Simay Medikal Idare Heyeti Başkanı Ali Naki Solak, “Bir birey uzvunu kaybettiğinde beyin o uzvun kaybedildiğini, bundan böyle olmadığını algılamaz. O nedenle birey eliyle bir şeyi tutmak istediğinde beyin benzer sinyalleri o olmayan uzva gönderir. Biyonik kol işte bu özelliği kullanıyor ve beyinden gelen sinyaller sinirlere iletilerek hasta biyonik kolunu hareket ettirebiliyor. Biyonik kolu, beyin ve sinir kontrolü devamlı, uzvunu kaybetmiş herkes kullanabilir” ifadelerini kullandı.

48 FARKLI HAREKET YAPABİLİYOR

Ali Naki Solak, biyonik kolun olağan bir elin yaptığı 48 hareketi yapabildiğini açıklama ederek, şöyle konuştu:

“Biyonik kol protezi, beyinden aktarılan açma ve kapama sinyallerini algılayarak çalışan bir sistem. Adi bir elin yapabildiği hareketleri büyük oranda yapabiliyor. Kişi yedek eline alıştıkça ve çalıştıkça el üzerindeki kontrolü de artıyor. Biyonik kolun dünya üzerindeki kullanımı da gün geçtikçe artıyor. 2010 yılının ilk 50 icadı arasında yer alan biyonik kol, uzuvlarını kaybeden ırk için umut taahhüt ediyor.”

ESAS ÖZELLİKLERİ

Değiştirme kol, hareketli baş parmağa sahip. Lateral ve karşısında yönde algılama şekillerine otomatik olarak geçiş yapabiliyor. her biri kendi başına egemen hareket edebilen beş adet parmağa sahip. Esnek bilek opsiyonu tamamen doğal hareket imkanı sağlıyor. Çabuk algı özelliği ile 48 farklı idrak şeklinden birini seçebilme imkanı tanıyor.