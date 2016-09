'BM itibarını artıracak radikal kararlara imza atmalı'

İSTANBUL (AA) – Başbakan Binali Yıldırım, “Birleşmiş Milletler bu günlerde genel kurul yapıyor. Birleşmiş Milletler’e düşen en önemli görev, itibarını daha da arttıracak radikal kararlara imza atmaktır.” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 26. Dünya Posta Kongresi̇’nin açılış töreni̇nde yaptığı konuşmada, “Mutlaka ve mutlaka, dünyanın çeşitli yerlerinde var olan terörün sebeplerine, derinliklerine inmemiz gerekir. Bir terör örgütü ile mücadele ederken başka terör örgütlerini de doğurmak gibi bir yanlışın içine asla düşmememiz lazım.” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, “Birleşmiş Milletler bu günlerde genel kurul yapıyor. Birleşmiş Milletler’e düşen en önemli görev, itibarını daha da artıracak radikal kararlara imza atmaktır. Bu kararlar, yıllardır devam eden bölgesel anlaşmazlıkların sona erdirilmesi ve bu kararlar verilirken bazı ülkelerin rekabetine güçsüz insanların kurban edilmesine izin verilmemesidir. Ümit ederim ki bir gün Birleşmiş Milletler, kuruluş amacına çok daha uygun olarak bu hizmetleri yapar hale gelecektir.” şeklinde konuştu.

“Terörden kaçmakla güvenli olamazsınız”



“15 Temmuz gecesi ülkemizde bir darbe girişimi oldu. Türk demokrasisine, Türkiye’nin milli iradesine karşı yapılan bu kalkışmayı aziz milletimiz ferasetiyle, basiretiyle, onurlu duruşuyla yenmeyi bilmiş ve Türkiye’nin geleceğini, demokrasisini teminat altına almıştır.” diyen Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu olaydan sonra bazı fırsatçı çevrelerin, 4 yıl önce karar verilen bu organizasyonun (Dünya Posta Kongresi) güvenlik gerekçe gösterilerek İstanbul’dan başka bir yere alınması için çaba içerisine girdiklerini biliyoruz. Ancak Uluslararası Posta Birliği’nin kararlı tutumu ve PTT yönetiminin haklı mücadelesi sonunda bugün DOHA’da alınan karar aynen gerçek oluyor. Şunu asla unutmayalım; terörden kaçmakla güvenli olamazsınız. Terörü korkutursanız o zaman güvenli olursunuz. Hep beraber terörden korkmayacağız, terör bizden korkacak, o zaman dünyada da Türkiye’de de her yerde de güvenlik sağlanır.”

Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin kurucu üyelerinden olduğu Dünya Posta Birliğinin 192 ülke temsilcisini bir araya getiren en önemli küresel platformlardan bir tanesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Dünyanın her bir köşesinden, her kıtadan, her milletten posta sektörü temsilcileri bu platformda bir araya gelerek üye ülkelerin uygulayacağı hizmetlere yönelik, işletmelere yönelik kararlar alıyor ve sektörü birlikte şekillendiriyorsunuz. Burada alacağınız kararlar İstanbul Stratejisi, İstanbul Dünya Posta Stratejisi adıyla 4 yıl boyunca uygulamada olacak. Ve 2020’ye gelirken dünya posta sektörünün nasıl bir görünüm alacağının kararlarını İstanbul’da vereceksiniz.”

Yıldırım, “Biz zorda kalan insanlara kucak açan bir milletiz. Bunu bazı ülkeler anlayamıyor. Anlayamazlar çünkü, onlar her şeyi paraya tahvil etmişler. Para varsa insanlık var, para yoksa hiçbir şey yok.” ifadelerini kullandı.

“PTT, cirosunu 1 milyar doların üzerine çıkarmıştır”



Yıldırım, “2004’te PTT Bank’ın kuruluşuna karar verdik. Bu kararımızı aldık ve bundan sonra PTT’nin rotası değişti. PTT süratle hizmet ağını yeni hizmet türleriyle genişletmeye başladı. Bugüne geldiğimizde 4 bin 500 noktada PTT’nin hizmet verdiği yerler var. Hem bilişim altyapısını kullanıyor hem banka hizmetlerini yapıyor, aynı zamanda kargo taşımacılığı da yapıyor.” dedi.

“Zarar eden PTT, geçen yıl itibarıyla cirosunu 1 milyar doların üzerine çıkarmıştır.” ifadelerini kullanan Yıldırım, “Tabii 200 milyon dolar civarında da bir net karı var. Zarar eden PTT, PTT Bank konseptinin devreye girmesiyle beraber en fazla vergi veren 100 firma arasına kısa sürede girmeyi başardı.” şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, 26. kongrenin Dünya Posta Birliği’nin ilk kağıt dostu kongresi olarak anılacağını belirterek, şunları kaydetti:

“Kongre süresince üretilecek bütün dokümanlar kongre salonlarında bulunan tabletler aracılığıyla delegelere iletilecek. Önceki kongrelerde harcanan kağıt miktarı yaklaşık 4 ton. Böylece 4 ton kağıdı tasarruf etmiş olacağız.”