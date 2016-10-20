BM Nüfus Fonu Azize'nin eğitimini destekleyecek

ESKİŞEHİR (AA) – Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Eskişehir’in Alpu ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için açılan Göç Okulu’nda öğrenim gören 10 yaşındaki Azize Önay’a, eğitim hayatı boyunca destek verecek.

UNFPA Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa ve eşi Tighereda Kulessa, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ile beraberindeki heyet, Alpu ilçesindeki çadırlarda yaşayan Azize Önay’ın ailesini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kulessa, 10 yaşındaki bir kız çocuğun ”daha iyi bir dünya” rüyasını paylaşmak için adım attıklarını söyledi.

Kız çocuklarının hepsinin ayrı hikayeleri olduğunu belirten Kulessa, “Azize, doktor olmayı hayal ediyor. Azize’nin bu hayali, BM Nüfus Fonu’nun raporunda da yer alıyor. Tüm dünya Azize’nin bu hayalini biliyor. Azize’nin rüyalarının gerçeğe dönüşmesi için bir araya gelen grupla olduğum için çok mutluyum.” diye konuştu.

– ”Eğitim alınca çok güzel bir hayatım ve mesleğim olacak”

Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimi için destek verenlere teşekkür etti.

Azize’nin diğer kız çocuklarına örnek olacağını vurgulayan Akçasoy, Azize ve onun gibi tüm kız çocuklarını desteklediklerini aktardı.

Azize Önay da mutlu bir dünyada yaşamak istediğini dile getirerek “Hayallerimin gerçeğe dönüşmesini istiyorum. Doktor ya da öğretmen olmak istiyorum. Eğitim alınca çok güzel bir hayatım ve mesleğim olacak. Bana destek verenlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Anne Ayşe Önay ise kızının okumasını istediğini anlatarak eğitimine destek verenlere minnet duyduklarını kaydetti.