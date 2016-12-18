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18 Aralık 2016 Pazar

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BM önünde Halep protestosu

Başkent’te BM binası önünde toplanan Dertliler Hareketi üyesi bir grup, terör olaylarına ve Halep’te yaşanan insanlık dramına uyarı çekti.

18 Aralık 2016 Pazar, 13:38

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Başkent’te BM binası önünde toplanan Dertliler Hareketi üyesi bir grup, terör olaylarına ve Halep’te yaşanan insanlık dramına uyarı çekti. Ellerinde üstünde “İnsan! Seni savunuyoruz, sana aleyhinde”, “Nerede insan hakları”, “Katil BM” yazılmış dövizler içeren göstericiler, Halep’te yaşanan olaylara BM üyesi devletlerin gürültüsüz kaldığını dile getirdiler.

Grup namına basın açıklaması yapan Dertliler Hareketi Koordinatörü Selman Enes Yücel, “BM, Bosna’da adının hakkını vermedi. Irak’ta adının hakkını veremedi. Bu kurumun insanlığa güven, refah ve adalet dağıtma iddiasının gerçekleştiği bir hadiseye demin tanık olmadı dünya. BM, haklının değil daima güçlünün yanında oldu. Mazlumun yok hep zalimin yanında oldu. İnsanlığın yok defalarca insanlık düşmanlarının yanında oldu” ifadelerini kullandı.

Yapılan basın açıklamasının gerisinde grup, eylem esnasında çevre güvenliği alan polis ekiplerine karanfil dağıtarak olaysız dağıldı.  

Uğur Kan Yüksek
ANKARA 

gaziantep haber haberler halep önünde

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