Böbreğinde 5 santimetrelik taş bulunan hasta “kapalı ameliyatla” sağlığına kavuştu

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de 4 yıldır böbreğindeki 5 santimetrelik taşla yaşayan hasta, yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran yabancı uyruklu Jasım A'nın (47) tetkiklerinde böbreğinde taş olduğu belirlendi.

Kapalı yöntemle ameliyat edilen hastanın sol böbreğindeki 5 santimetrelik taş çıkarılarak, 36 saat sonra taburcu edildi.

Operasyonla ilgili bilgi veren üroloji uzmanı Opr. Dr. Talip Göktaş, hastanın sol sırt bölgesinden "kapalı yöntemle" bir santimetrelik delik açarak taşı parçaladıklarını, daha sonra da tamamını böbrekten temizlediklerini kaydetti.

Jasım A. da Göktaş ve operasyonu gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.