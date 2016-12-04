Bodrumda festival gibi kütüphane açılışı

Peksimet köyünde yaşamış bir grup yurttaş, çocukların süre geçirebileceği bir kütüphane açmaya karar verdi. sosyal medya üstünde ilan yapan vatandaşlara yaklaşık 2 bin birey takviye verdi. 2 ay süren çalışma ardından 4 bin çocuk kitabı toplayan vatandaşlara meşhur oyuncu Nejat İşler ile Yüksel Arıcı da destek verdi. Peksimet Çocuk Kütüphanesi’nin açılışını ise Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yaptı.

Kampanyayı başlatan Hüseyin Özgül kısa sürede çok büyük bir iş başardıklarını belirterek, “Bölgede çok sayıda çocuk yaşıyor. Biz de köye bir kütüphane başlamak için girişimlerde bulunduk. 45 gün önce başladığımız bu alıştırma aniden çığ gibi büyüdü. Biz de bu dek çabuk ilerleyeceğini düşünmemiştik. Bilhassa sosyal medyada hikayeyi duyurunca buna herkes fazla ilgi gösterdi. Herkesin bir iyilik yapma peşinde olduğunu gördük. şu anda bizim elimize ulaşmayan ama yolda olanlarla birlikte 4 bin kitabımız var. Fakat hala gelmeye devam ediyor. Bir Takım üniversiteler de bize takviye veriyor. Yüzlerce kişi bu işe gönüllü oldu. Özellikle sanatçıların da büyük ilgisiyle karşılaştık. Projeye bilhassa Nejat İşler büyük yardım verdi. Kendi çalıştığı kitap evi ile konuşup kitap göndertti. Kendi bana kalırsa kitap toplayıp getirtti. Oyuncu Yüksel Arıcı ve eşi de bize bu konuda büyük takviye verdi” dedi.

Kütüphane açılışına katılan oyuncu Yüksel Arıcı da hoca eşinin projeye destek verdiğini açıklama ederek, “Çok güzel bir hareket olmuş. Bu kadar yoğun bir katılımın olması da bana iftihar verdi. Her şey için daha umudumuz var. Eşim bu işe destek verdi Bodrum’da öğretmen zaten topladığı kitapları kütüphaneye verdi. Ben de eşime takviye saptamak için geldim” diye konuştu.

Kütüphanenin duvarlarını boyayarak yardım verdiğini söyleyen Ressam Mine Arasan ise, “Çocuklar olduğu süre asla ‘hayır’ diyemiyorum. Bugüne değin hastane, okul, trafo gibi alanlara resimler yaptım. Bu da çocuklarla yaptığımız çocuk kütüphanesi. Çocuklar mutlu olunca biz de fazla mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Eren Ayhan