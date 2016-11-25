Boğaz trafiğine sis engeli

Çanakkale Boğazı’nda sis nedeniyle transit gemi geçişlerine ara verildi. Eceabat ve Gelibolu önlerinde yoğunlaşan sis nedeniyle bakış mesafesinin azalması üzerine, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) yetkilileri, Çanakkale Boğazı’nın 09.28’den itibaren çift yönü olan olarak trafiğe kapatıldığını açıkladı. Boğaz girişi yapmış olan gemiler de telsizle uyarıldı. Sisin etkisini kaybetmesinin peşinde boğaz her tarafta ulaşıma açılacak.

Gürkan Uyumlu

