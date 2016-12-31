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Boğazlıyan'da 2 mahkum cezaevinden firar etti

31 Aralık 2016 Cumartesi, 17:20

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YOZGAT (AA) – Boğazlıyan A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan iki mahkum firar etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Boğazlıyan A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda “cinsel istismar” suçundan hükümlü Mehmet Ö. ve hırsızlık suçundan hükümlü Murat A’nın saat 10:45 sayımında cezaevinden firar ettikleri ortaya çıktı.

Kaçan mahkumların yakalanması için güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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