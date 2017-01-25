Boğazlıyan'da asayiş uygulaması

YOZGAT (AA)- Boğazlıyan Kaymakamlığının talimatları doğrultusunda ilçede emniyet ve jandarma ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında denetimler aralıksız sürüyor.

Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin güvenliğini önemsediklerini belirterek, “İlçemiz huzurlu ilçeler arasında yer alıyor. Asayiş konusunda yoğun çalışma içerisindeyiz. İlçe güvenliğinin daha da artması için asayiş ve yol uygulamalarımız devam edecek.” diye konuştu.

Güvenlik güçlerinin halkın huzur ve güvenliği için 24 saat görev başında olduklarını aktaran Sinanoğlu, ilçenin giriş ve çıkış yollarında denetimlerin süreceğini kaydetti.