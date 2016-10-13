Boğazlıyan'da aşure dağıtıldı

YOZGAT (AA) – AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte bin kişiye aşure dağıtıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıtan AK Parti İlçe Başkanı Hamza Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, muharrem ayının İslam inancında çok önemli bir yerinin olduğunu söyledi.

Halkın birlik ve beraberliğini pekiştirmek için uzun yıllardır devam eden bu güzel adeti yeniden yerine getirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

“Muharrem ayı birlik, dirlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği günlerdir. Bugün burada dağıttığımız aşurenin kardeşlik ve barışa hizmet etmesini temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın muharrem ayını en içten dileklerimle kutluyorum. Aşure dağıtımı yaparak kaynaşmayı ve yardımlaşmayı ön plana çıkarmak istedik. Yaklaşık bin kişilik aşure hazırladık. Bu günler çok önemli günler. Vatandaşlarımız arasında güzelliklerin paylaşılması noktasında güzel bir örnek. Birlik ve beraberliğimizin artmasına yönelik yapılan bu ikramlar biz Müslümanları manevi açıdan daha da güçlü kılıyor.”

Aşure yiyen vatandaşlar da bu uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.