Boğazlıyan'da hatıra ormanı

YOZGAT (AA) – Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimlik Serbestlik Müdürlüğü tarafından, hatıra ormanı oluşturuldu.

Boğazlıyan Atatürk yolu üzerinde 50 dönüm alanda oluşturulan, denetimli serbestlik hatıra Ormanı’na ilk aşamada bin 300 fidan dikildi.

Fidan dikim programına katılan Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, yaptığı konuşmada, güzel bir etkinliğe imza attıklarını ve fidan dikerek gelecek nesillere önemli bir miras bıraktıklarını söyledi.

Sinanoğlu, insanın yaşaması için doğadaki diğer canlıların da yaşatılması gerektiğini ifade ederek, “Tabiatta var olan ekolojik dengenin devam ettirilmesi, çevrenin korunması gelecek nesiller için de son derece önemlidir. Ağaçlarda doğal dengenin en önemli bir parçasıdır.” dedi.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal da, “Ağacın ve ormanın önemini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle elimizden geldiği kadar yeni fidanlar dikeceğiz. Ormanlarımıza, yeşil alanlarımıza sahip çıkacağız.” diye konuştu.

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nce Hatıra Ormanı oluşturulduğunu anımsattı.

Dilsiz, “Yeşil alanlar bizim nefes kaynağımızdır. Yeşil alanları her zaman korumamız, sahip çıkmamız gerekir. Bugün burada düzenlenen fidan dikimi merasiminin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından bin 300 fidan toprakla buluşturuldu, can suyu verildi.