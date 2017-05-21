Boko Haram’ın kaçırdığı 82 kız ailesine kavuştu

Nijerya’da mektep çağındaki 276 genç kız, Boko Haram kadar 2014 yılında kaçırılmıştı. Nijerya hükümeti ve Boko Haram arasında varılan “karşılıklı değiş tokuş” anlaşmasının ardından 82 genç kız özgürlük bırakılmıştı. 2014 yılından beri tutsaklık aşağıda bulunan genç kızlar, alınan geniş emniyet önlemleri altında başkent Abuja’da ailelerine kavuştu. Aileler, otobüslerle başkente getirilirken, kızların ailelerine kavuşması şölen havasında gerçekleşti. Ailelerine kavuşmayı dans ederek kutlayan genç kızlar, mutluluklarını ailelerine sarılarak kutladı. Kızlarına kavuşan aileler ise gözyaşlarını tutamadı.

Hükümetin Boko Haram göre esir tutulan öteki kızların da ailelerine kavuşması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.