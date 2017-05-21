Ana Sayfa   >   Güncel   >   Boko Haram’ın kaçırdığı 82 kız ailesine kavuştu

Boko Haram’ın kaçırdığı 82 kız ailesine kavuştu

Nijerya’da mektep çağındaki 276 genç kız, Boko Haram kadar 2014 yılında kaçırılmıştı.

21 Mayıs 2017 Pazar, 15:47

Benzer Konular

153 yıllık acı: Çerkes Sürgünü
Batı Akdeniz için yağış uyarısı
Cihanbeylide atık pil toplama kampanyası

Nijerya’da mektep çağındaki 276 genç kız, Boko Haram kadar 2014 yılında kaçırılmıştı. Nijerya hükümeti ve Boko Haram arasında varılan “karşılıklı değiş tokuş” anlaşmasının ardından 82 genç kız özgürlük bırakılmıştı. 2014 yılından beri tutsaklık aşağıda bulunan genç kızlar, alınan geniş emniyet önlemleri altında başkent Abuja’da ailelerine kavuştu. Aileler, otobüslerle başkente getirilirken, kızların ailelerine kavuşması şölen havasında gerçekleşti. Ailelerine kavuşmayı dans ederek kutlayan genç kızlar, mutluluklarını ailelerine sarılarak kutladı. Kızlarına kavuşan aileler ise gözyaşlarını tutamadı.

Hükümetin Boko Haram göre esir tutulan öteki kızların da ailelerine kavuşması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. 



boko haram haber haberler Nijerya

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com