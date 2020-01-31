Boksörler yerin 150 metre altında antrenman yaptı
ÇANKIRI (AA) – Genç, Yıldız ve Üst Minik Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası kapsamında Çankırı'da bulunan sporcular, tuz mağarasını ziyaret ederek yerin 150 metre altında antrenman yaptı.
Yaklaşık 5 bin yıldır tuz çıkartılan mağarayı gezen sporcular, antrenörleri eşliğinde "gölge boksu" gerçekleştirdi.
Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyona kapsamında Çankırı'da bulunan sporcuları tuz mağarasına getirdiklerini söyledi.
Tuz mağarasının yeterli düzeyde tanıtılması sonucu sporcuların mağarada antrenman yapabileceklerini aktaran Ak, "Tuz mağarasının sporcuların performanslarına katkı sağlamasından istifade edebiliriz. Biz bu amaçla ilimize gelen tüm sporcularımıza burayı göstermek istiyoruz. Şampiyonaya katılan sporcuların bir kısmını getirdik diğer sporcularımızı da getireceğiz." diye konuştu.
Yıldız Kızlar Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar da "Ringin sultanları tuzun başkenti Çankırı'da" sloganıyla başlatılan şampiyonanın tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.
Sportif faaliyetlerin yanında Çankırı'nın tanıtımına da katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Çınar, "Tuz mağaramız hem Çankırı hem Türkiye hem de dünya için önemli bir tuz rezervine sahip. Ayrıca sporcunun performansını artıran tuz mağarasına geziler düzenliyor, sporcu arkadaşlarımıza, antrenör, idareci ve hakemlere mağaranın faydalarını, performansa yönelik faydalarını anlatıyoruz. Buraya gelmişken sporcularımızla antrenman da yaptık. Şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı
-
Sivas-Malatya kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
-
Kayseri'de karda ulaşılamayan hastaların imdadına paletli ambulanslar yetişti
-
Niğde'de bulunan hasta yaban keçisi ile kızıl şahin tedavi altına alındı
-
Başkan Altun'dan, şehit Cennet Yiğit'in ailesine teşekkür ziyareti
-
Kaymakam Akköz, kan bağışında bulundu
-
Zara'dan depremzedelere yardım
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.