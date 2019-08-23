Bölge kupasının sahibi Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü
SİVAS (AA) – CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Askıda Ekmek Futbol Turnuvası'nda Bölge Kupası'nın sahibi Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü oldu.
CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla "enerjimizi paylaşarak çoğaltalım" sloganı ile başlattığı Askıda Ekmek Projesi'ni yeşil sahalara taşıyan Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası'nın ikincisi Bölge Kupası karşılaşması ile sona erdi.
Sivas, Tokat ve Yozgat il şampiyonları ve ikincileri arasında yapılan kura çekimi sonrasında düzenlenen Bölge Kupası'nda şampiyonluk Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünün oldu.
Sivas, Tokat ve Yozgat'ta toplam 79 takım, bin 580 sporcunun top koşturduğu turnuvanın final maçında rakibi Tokat Devlet Hastanesi'ni 5-3 yenen Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü kupayı evine götüren taraf oldu.
CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Bölge Kupası sonrasında askıya 11 bin ekmek bıraktı. Her ilde yapılan şampiyona sonrasında ilk 4 takımın için askıya 11 biner ekmek bırakan CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in turnuva boyunca askıya bıraktığı ekmek sayısı ise 44 bine ulaştı.
Turnuvaya katılan tüm takımları kutlayan CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, şunları kaydetti:
"İhtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşları buluşturmak hedefi ile Ağustos 2017'de üç ilimizde başlattığımız Askıda Ekmek Projesi artık çok daha farklı bir boyut kazandı. Spor ile yardımseverlik yeşil sahalarda buluştu. Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası ikinci yılında gerçekten dev bir organizasyona dönüştü. Evet bir takım kupayı kaldırdı belki ama aslında katılan herkesin kazandığı bir yapıdan söz ediyoruz. Bu açıdan baktığımızda geldiğimiz nokta çok sevindirici. Bizim orta vadede hedefimiz bu rakamı 2,5 milyona kadar çıkarmak. Futbol turnuvası projenin bilinirliğini daha da artırdığı için sayının katlanarak artacağına 2,5 milyon ekmek hedefine planladığımızdan daha kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum."
-
Bölge kupasının sahibi Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü
-
Şarkışla Jandarma Komutanı Cengiz görevine başladı
-
Kaymakam Pektaş Şarkışla'ya veda etti
-
Geleneksel el sanatları ustaları Ankara'da
-
Kızılcahamam Kaymakamı Aksoy görevine başladı
-
Basketbol: Atlas Challenge Turnuvası
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.