Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Mucur Yabanlıspor'a maddi destek
KIRŞEHİR (AA) – Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Mucur Yabanlıspor'a Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu tarafından destek sağlandı.
Mucur Yabanlıspor Kulüp Başkanı Oğuzhan Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Kayaoğlu'nu ziyaret ederek, takımın mevcut durumu hakkında bilgi verdi.
Takımın maddi sıkıntılar içinde olması nedeniyle ligden düşmesini istemediklerini belirten Yıldız, ligin bitimine 9 hafta kaldığını ve BAL'da mücadele eden Kırşehir'den tek takım olduklarını hatırlattı.
Kayaoğlu, Kırşehir Belediyespor'un 2. Lig'de, BAL liginde ise Mucur Yabanlıspor'un kenti temsil etmesinden gurur duyduklarını söyledi.
Mucurlu hemşehrileri olarak Yabanlıspor'a ellerinden geleni desteği yapacaklarını vurgulayan Kayaoğlu, şunları kaydetti:
"Şiddet içermeyen spor faaliyetini desteklememiz, gençlerimizin spor merakına katkı sunmalıyız. İlimizin hiçbir takımı sahipsiz değildir, siyasi ayrım yapmadan da yanlarında olmalıyız. Mucur Yabanlıspor ekonomik zorluk içindeyken, Mucurlu hemşehrileri olarak onlara bu zor günlerinde yardımcı olacağız. Kulübümüze transfer yapılması ve çeşitli giderleri için maddi destekte bulundum. Mucur'umuzun iş insanları, siyasileri ve bürokratlarını takımımıza sahip çıkmaya davet ediyorum. İlçemizin takımını yeniden ayağa kaldırmak adına tüm Mucur eşrafını siyasi ayrım gözetmeksizin birlik olmaya davet ediyorum."
Kayaoğlu, amatör ligde şampiyon olan kentin bir diğer ilçe takımı Yeşil Kamanspor'u da tebrik etti.
-
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Mucur Yabanlıspor'a maddi destek
-
Kırıkkale'de devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
-
Yahşihan Belediyesinde toplu sözleşme sevinci
-
İsveçli çiftin bebeğine Sağlık Bakanlığı sahip çıktı
-
Ilgın'da çiçekçilerin Sevgililer Günü hazırlığı
-
Kayseri'de trafik kazasında uzman çavuş ve kayınvalidesi hayatını kaybetti
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.